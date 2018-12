Cinema Dinner – ARCOTEL Kaiserwasser

Dinner-Genuss mit Kino-Erlebnis

Im ARCOTEL Kaiserwasser Wien wird zum Film geladen! Bei einem 3-gängigen Dinner werden ausgewählte Leinwandklassiker gezeigt – Genuss mit allen Sinnen garantiert!

Filme und Kulinarik

Ganz anders wie im Kino und doch genauso spannend! Die neue Eventreihe im ARCOTEL Kaiserwasser lädt Filmeliebhaber und Genießer zu stilvollen Filmabenden ein. Statt Pappbecher erwartet die Gäste hier wahlweise ein ausgiebiges 3-Gänge Menü oder leckere Kino-Snacks. Auswählen könnt ihr zwischen zwei Pauschalen: Beim Cinema-Dinner-Package erwartet euch zum Filmstart ein Aperitif – gefolgt von Abendessen und alkoholfreien Getränken. Für den kleinen Hunger ist das Cinema-and-Snacks-Paket passend. Da bekommt ihr ein Begrüßungsgetränk, Snacks und eine Getränke Flatrate für zwei Stunden.

Im Geheimdienst Ihrer Majestät

2019 startet die Cinema Dinner Reihe im ARCOTEL Kaiserwasser Wien mit einem besonderen Highlight: Der berühmteste britische Geheimagent der Welt macht sich auf den Weg, die Welt auf spektakuläre, spannende, aber auch humorvolle Weise zu retten – erleben Sie Sean Connery, George Lazenby und Roger Moore in unserer 9-teiligen-Filmreihe.

JÄNNER

13.01.2019

Der erste Agentenfilm aus dem Jahr 1962 mit Sean Connery und mit der legendären Bikini-Szene von Ursula Andress startete den Hype um den berühmtesten Geheimagenten der Welt.

20.01.2019

Beim zweiten Abenteuer aus dem Jahr 1963 verschlägt es unseren britischen Geheimagenten in die Hauptstadt Russlands. Die berühmteste Filmschlägerei, in einem Zugabteil, ist wohl einer der Höhepunkte in diesem action-geladenen Film mit Sean Connery und Daniela Bianchi.

27.01.2019

In Sean Connerys dritten Film als MI6-Agent muss ein verbrecherisches Genie aufgehalten werden, das plant die Goldreserven von Fort Knox zu stehlen. Der Gangster rächt sich auf recht abartige Weise an seiner abtrünnig gewordenen Geliebten, indem er sie mit Goldlack überzieht. Gemeinsam mit seiner Film-Partnerin Honor Blackman versucht Sean Connery den Raub des Goldes zu verhindern.

FEBRUAR

10.02.2019

Auch im 4. Teil der Agenten-Saga aus dem Jahr 1965 muss Sean Connery die Welt retten. Denn als zwei Kampfjets mit Atombomben an Bord gestohlen werden, muss die gesamte Menschheit vor dem Weltuntergang zittern. Der Spezialagent des MI6 fliegt auf die Bahamas, um mal wieder alles zu richten.

17.02.2019

Im Jahr 1967 startete Sean Connerys letzter Film als MI6 Agent. Diesmal entführt ein internationales Verbrechersyndikat russische und amerikanische Raumkapseln, um damit den 3. Weltkrieg heraufzubeschwören. Der britische Spion reist darauf hin nach Japan, um eine Raketenabfangbasis unschädlich zu machen.

24.02.2019

Im Jahr 1968 rettete George Lazenby das einzige Mal als britischer Spion die Welt. Ihn verschlägt es in die Schweizer Alpen, denn hier versteckt sich ein Oberschurke, um die Erde mit einem tödlichen Bakterium zu verseuchen. Nach spektakulären und spannenden Verfolgungsjagden mit Ski und Bobs kommt es zum Showdown vor einer schwerbewachten Festung in malerischer Bergkulisse.

MÄRZ

10.03.2019

Sean Connery ist zurück in seiner Paraderolle und auf der Spur eines großen Diamantenschmuggel-Rings. In Las Vegas kämpft er gegen ein Killerduo, gegen das er sich erfolgreich zur Wehr setzen kann. Zum Schluss wird der Drahtzieher der Schmuggler als der Erzfeind unseres Agenten enttarnt.

17.03.2019

1973 übernimmt erstmals Roger Moore die berühmte Rolle des MI6-Spions. Diesmal geht es um die Aufklärung drei britischer Agenten, die unseren Spion in die geheimnisvolle Welt des Voodoo-Zaubers führen. Hinter dem verhängnisvollen Vorhang des Mystizismus verbirgt sich eine gewaltige Organisation, die mit harten Drogen Geschäfte macht.

24.03.2019

In seinem 2. Auftritt als Geheimagent hat sich Roger Moore gleich mit zwei Problemen herumzugschlagen. Einerseits muss er in Asien seinen Erzrivalen bekämpfen, der in Besitz einer revolutionären und gefährlichen Waffe gekommen ist. Andererseits haben sich alle Bösewichte der Welt vereinigt, um den MI6-Agenten ein für alle Mal zu erledigen. Keine leichte Aufgabe!

Alles auf einen Blick

Cinema Dinner

ARCOTEL Kaiserwasser

Wagramer Straße 8

1220 Wien

Tickets

Cinema-Dinner-Package – 38,- Euro

Cinema-and-Snacks-Package – 19,- Euro

