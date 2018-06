Drift Away Foto - Dessous Avenue

Perfekt passende Bademode gewinnen

In der Dessous Avenue ist man darauf spezialisiert den perfekten Bikini und die perfekte Unterwäsche für jede Frau zu finden. Individuell angepasste BHs, Bademode und Dessous gibt es hier in Hülle und Fülle – für euch gibt es einen Bikini nach Wahl zu gewinnen!

Dessous Avenue

Schon im Mai 2011 eröffnete die Dessous Avenue im ersten Bezirk. Seit 2015 findet man das Geschäft in der Mondscheingasse im 7. Bezirk. Ein heller und geräumiger (240m²!) Standort, minimalistisch eingerichtet und voll und ganz nur auf eine Sache spezialisiert: den richtigen BH für jede Frau zu finden. Über 100 verschiedene BH-Formen und -Größen und über 60 verschiedene Bikini-Größen sind im Geschäft erhältlich und für jeden Anlass, aber vor allem für jede Körperform ist etwas dabei. Denn gerade beim BH kommt es auf die Passform an. Man soll sich wohlfühlen!

Bikini gewinnen

Und zur Sommersaison in der Dessous Avenue? Na, da wartet eine Vielzahl an Bademoden. Denn auch am Strand kommt es auf die richtige Passform an. Neben den klassischen Farben, die das ganze Jahr über im Sortiment sind, gibt es auch saisonale Designs und Muster. Ihr könnt einen Bikini eurer Wahl gewinnen!

Teilnahmeschluss ist der 25. Juli 2018!

Dessous Avenue - Bikini Gewinnspiel Gewinnt einen perfekt passenden Bikini der Dessous Avenue! Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Nägele & Strubell – Sommeraktion 23 Bezirke – 23 Eissalons »