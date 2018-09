Der neue STADTBEKANNT Lokalführer ist da!

STADTBEKANNT Lokalführer (c) STADTBEKANNT

Schneller finden, leichter bewerten, besser Essen. STADTBEKANNT hatte schon immer eine Leidenschaft für gute Lokale im schönen Wien. Jetzt könnt ihr sie mit dem neuen Lokalführer noch leichter entdecken und viele neue Features nutzen. Probiert es gleich aus!

Was ist neu?

Der neue STADTBEKANNT Lokalführer vereint, was keiner sonst kann: die besten Tipps mit persönlichen Bewertungen und allen Infos, die ihr für euren nächsten Lokalbesuch braucht. Ab sofort zeigen wir euch nicht nur welche Lokale in Wien ihr entdecken sollt, sondern auch wie und wann ihr dort am besten hingeht. Und wenn ihr euren eigenen Senf abgeben wollt, dann nur zu – mit dem neue Bewertungssystem kann jeder seine Erfahrungen teilen. Außerdem könnt ihr bald die besten delinski-Deals direkt über den STADTBEKANNT Lokalführer buchen!

Persönlicher Lokalguide

Der STADTBEKANNT Lokalführer ist unverbindlich und persönlich zugleich. Unverbindlich, weil über 2000 Lokale und Tipps aufgerufen werden können und ihr euch ganz einfach selbst ein Bild machen könnt. Und persönlich, weil sich jeder Nutzer ein persönliches Konto anlegen kann, in dem er die eigenen Favoriten und Bewertungen übersichtlich speichern kann.

Gesucht, gefunden!

Eine weitere Neuerung ist die vereinfachte Suche! Ganz einfach könnt ihr schon auf der Startseite des STADTBEKANNT Lokalführers nach eurem Lieblingsessen suchen. Soll es Sushi sein oder doch lieber ein ausgiebiger Brunch? Wollt ihr Italienisch, Asiatisch oder doch lieber eine Bar für den Abend? Sollte das Lokal am Sonntag geöffnet sein? All das könnt ihr mithilfe von Filtern und Kategorien herausfinden und schon werden die besten Tipps auf Google Maps angezeigt. Praktisch, einfach, übersichtlich.

Ausprobieren

Am besten, ihr macht euch gleich selbst ein Bild und lasst euch von unserem neuen STADTBEKANNT Lokalführer überzeugen. Und vergesst nicht auch eure Tipps zu hinterlassen! Schließlich wären Wiens Lokale nicht das, was sie heute sind – wären da nicht die vielen hungrigen Gäste, wie ihr es seid!

