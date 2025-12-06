Das Wiener-Winterwunderland mit seinen zahlreichen Aktivitäten in der kalten Jahreszeit

Winter in Wien

Die Stadt Wien lockt das ganze Jahr hinweg mit seinem Charme, seinen wunderschönen Sehenswürdigkeiten und den zahlreichen Aktivitäten viele Menschen in ihren Bann. Doch vor allem im Winter macht sich eine ganz besonders außergewöhnliche und magische Atmosphäre in der Stadt breit, die man auf jeden Fall hautnah erleben sollte.

Auf der einen Seite laden die Wälder und Berge rund um die Stadt zu traumhaften Winterwanderungen ein und auf der anderen Seite lassen winterliche Aktivitäten das Herz der Menschen höher schlagen. Dank des großen Angebotes kommt garantiert jeder mit seinen persönlichen Wünschen und Vorlieben auf seine Kosten und kann das Wiener-Winterwunderland auf seine ganz eigene Weise erleben.

Einfach los und entdecken

Man muss nicht immer ein bestimmtes Ziel haben, um etwas Schönes zu erleben. Wie sagt man doch so schön? Der Weg ist das Ziel. Vor allem die Wiener Innenstadt erstrahlt im Winter (vor allem während der Weihnachtszeit) in einem ganz besonders schönen und außergewöhnlichen Glanz. Während der Duft gebrannter Mandeln und Glühwein der Weihnachtsmärkte in der Luft liegt, leuchten die Lichterketten mit den strahlenden Augen der Kinder beim Anblick der Schaufenster um die Wette. Ein entspannter Spaziergang durch die Innenstadt lässt somit schnell das Herz höher schlagen und die Weihnachtsstimmung steigen.

Wer sich in der Innenstadt noch nicht so gut auskennt, kann für diese Zwecke die beste eSIM Deutschlands nutzen, um sich von der City Guide App der Stadt führen zu lassen.

So kann man mit dieser App:

eine ganz persönliche Entdeckungstour durch die Stadt planen und sich dann führen lassen.

die schönsten Sehenswürdigkeiten angezeigt bekommen.

Sehen, wo sie WCs, City-Bike-Stationen und auch Trinkbrunnen in der Nähe befinden.

Geheimtipps erhalten und somit die Stadt noch einmal aus vollkommen anderen Winkeln und Augen erleben.

Ein Besuch auf einem Christkindlmarkt

Wien steckt voller wunderschöner Christkindlmärkte, die allesamt einen Besuch wert sind. Auf ihnen kann man nicht nur kulinarische Köstlichkeiten wie:

Punsch

Glühwein

Lebkuchen

Maroni

genießen, sondern sich auch von handgemachtem Schmuck und anderen kreativen Geschenkideen in den Bann zeigen lassen.

Die schönsten Weihnachtsmärkte der Stadt, denen man auf jeden Fall einen Besuch abstatten sollte, sind dabei unter anderem die Folgenden:

der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz

der Weihnachtsmarkt im Schloss Schönbrunn

der Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung

das Weihnachtsdorf vor dem Schloss Belvedere

der Weihnachtsmarkt am Spittelberg

Wer möchte, kann den Besuch mehrerer Weihnachtsmärkte auch als Christkindlmarkt-Tour gestalten und somit voll und ganz in das weihnachtliche Gefühl eintauchen und sich in ihm baden.

Aufwärmen im Palmenhaus

Wer sich nicht nur mit Punsch auf einem der Weihnachtsmärkte aufwärmen, sondern für einen Moment gerne wahres Sommerfeeling erleben möchte, kann einen Besuch im Palmenhaus planen und dort ein paar angenehme, warme Stunden verbringen. Das Palmenhaus ist dabei das größte Palmenhaus Europas und ist in drei Klimazonen unterteilt: Das Kalthaus, der temperierte Mittelpavillon und das Tropenhaus).

Ein Besuch im Museum

Sicherlich bietet sich ein Besuch im Museum auch im Sommer an, doch im Winter, wenn die Temperaturen draußen sinken und es früh dunkel wird, macht es gleich noch mehr Spaß, sich eine Ausstellung anzusehen. Die Auswahl dabei ist sehr groß und die beliebtesten und schönsten Museen in Wien sind unter anderem die Folgenden:

das Kunsthistorische Museum

das Naturhistorische Museum

Albertina

das Wiener Kriminalmuseum

das Zauberkastenmuseum

das Schuhmuseum

das Kaffeemuseum

uvm.

Ein Wiener-Ball für die ultimative Weihnachts-Atmosphäre

Wer kennt nicht die kitschigen Weihnachtsfilme, in denen nahezu immer irgendeine Art von Ball stattfindet. Wer würde sich nicht gerne einmal in einen solchen Film träumen, um selbst einmal einen Ball zu erleben. Das ist in Wien durchaus möglich, da die Winterzeit in der Stadt Ballzeit ist. Rund 450 Bälle finden in der Winterzeit statt und einer besonders großen Beliebtheit erfreuen sich:

der Zuckerbäckerball

der Opernball

der BOKU-Ball

der WU-Ball

uvm.

Wer gerne einmal einen Ball hautnah erleben möchte, kann sich ganz einfach im Wiener Ballkalender über alle Events informieren.

Weitere Tipps für den Winter in Wien

Neben den genannten Aktivitäten, die man in Wien besonders gut zur Winterzeit machen kann, gibt es weitere Dinge, die dazu einladen, die kalte Jahreszeit noch schöner und spannender zu gestalten:

Eislaufen direkt am Rathausplatz

Eine wunderschöne winterliche Aktivität, die man in Wien unbedingt erleben sollte, ist das Eislaufen am Rathausplatz.

Mit dem weihnachtlich geschmückten Christmas Express kann man vom Schloss Schönbrunn bis hin zum Tiergarten Schönbrunn fahren und dabei immer ein- und aussteigen, wann man möchte und im Hintergrund weihnachtliche Musik hören.

Im Arne-Carlsson-Park, auf der Jesuitenwiese im Prater, im Donaupark oder auf dem Peilstein im Wienerwald kann man, wenn es geschneit hat, sehr gut Schlittenfahren gehen. Am Semmering gibt es sogar eine beleuchtete Rodelbahn, die für besonders viel Spaß sorgt.

Während die Temperaturen draußen kalt sind, kann man sich in einem der vielen Becken oder in der großen Saunalandschaft aufwärmen und nach Bedarf auf einen Spa-Day buchen und sich einmal so richtig verwöhnen lassen.

Viele Menschen lieben es, im Winter Plätzchen zu backen. Andere essen lieber Plätzchen und lassen andere backen. Wer gerne Plätzchen genießt und sich währenddessen in einem der schönen und gemütlichen Cafés Wiens aufwärmen möchte, kann es sich gemütlich machen oder sich eine Auswahl an Plätzchen mit nach Hause nehmen und diese gemeinsam mit einer heißen Tasse Tee genießen.

Im Januar und im Februar findet in Wien der Winterfasching statt, bei dem sich Menschen in farbenprächtige Kostüme werfen und Köstlichkeiten wie Faschingskrapfen genossen werden.

Wie man sieht, hat Wien in der Winterzeit so Einiges zu bieten. Wer also auf der Suche nach ein bisschen Abwechslung, Abenteuer oder auch Entspannung ist, wird auf jeden Fall fündig werden. Seien es die Wanderung in den Bergen, das Spazieren durch die Stadt, das Aufwärmen im Kaffee oder die kulturellen Aktivitäten wie der Besuch eines Museums oder einer Aufführung: In Wien wird es im Winter garantiert nicht langweilig. Und, wenn man einmal keine Lust hat, das Haus zu verlassen, macht man es sich einfach ein bisschen gemütlich, schaut seinen Lieblingsfilm und genießt dabei ein leckeres Getränk und/oder ein genüssliches Essen.