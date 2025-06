Das Ottakringer Bierfest – deine Sommerresidenz in 1160 ist zurück

Neun Wochen, ein Gelände, unzählige gute Gründe

Von 26. Juni bis 29. August feiern wir gemeinsam den Sommer – dort, wo er am besten schmeckt: in der Brauerei der Herzen, mitten in 1160 Wien.

Seit 2012 verwandeln wir unser Brauereigelände in Wiens größten Pop-up-Biergarten – mit frisch gezapftem Bier, guter Stimmung und einem abwechslungsreichen Programm.

Ob beim Bierkistl-Singen, beim Pub-Quiz, beim Bier-Yoga oder auf der Hüpfburg – hier ist für jeden was dabei. Mit mehr als 20 frisch gezapften Bieren ist auch für die passende Erfrischung gesorgt.

Tipp

Werde selbst Zapfmeister:in und sichere dir einen eigenen Zapfstehtisch für dich und deine Freund:innen!

Mehr Infos & Tischreservierungen unter ottakringer.at

Alles auf einen Blick

Das Ottakringer Bierfest

26. Juni bis 29. August 2025

Mo – Sa 16:00 bis 24:00 Uhr

Ottakringer Brauerei

Ottakringer Platz 1

1160 Wien

Fotos (c) Ottakringer Brauerei

