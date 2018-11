Das Kopftuch an Volksschulen – Gebot und Verbot

Das Kopftuch soll an österreichischen Schulen verboten werden, in Kindergärten ist das Kopftuchverbot bereits beschlossene Sache.

Für die einen ist das Tragen des Kopftuches ein Gebot. Für die Anderen ist dieses zwingend einem Verbot zu unterwerfen. Was schon oft und vielschichtig diskutiert wurde, ist in Wahrheit relativ einfach – die Frage nach dem Tragen „religiöser“ Symbole. Wenn denn nun ein Symbol religiös ist, warum bezieht es sich dann lediglich auf ein Geschlecht? Der Koran verweist nur in drei Versen auf die Beziehung von Mann und Frau und die Zeit auf die sich die Schriften des Koran und der Sunna beziehen datiert im 7. Jahrhundert. Zu dieser Zeit waren auch hierzulande andere Werte Gang und Gebe und doch hat man es geschafft sich durch den Humanismus, und in Folge der Aufklärung, von gewissen Ideen loszulösen.



Persönliche Entwicklung im Vordergrund

Nun, wo wir in einer Zeit und einer Gesellschaft leben, in der das Recht auf Bildung, Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit herrscht, ist es einigen nicht gelungen, dem Gedanken persönlicher Entwicklung zu folgen. Eltern, die ihre Kinder auf die eine oder andere Art stigmatisieren, indem sie ihnen das Tragen des Kopftuches als „göttliches“ Gebot verkaufen, greifen in den Prozess der Entwicklung maßgeblich ein. Natürlich transportiert das Kopftuch auf dem Haupt eines Mädchens und einer Frau ein gewisses Rollen- und Geschlechterverständnis innerhalb einer Gesellschaft. Ein Mädchen lernt also, dass sein „Glaube“ etwas mit dem Geschlecht zu tun hat und das ist schlichtweg falsch.



Männer und Jungen als Teil der Diskriminierung

Was ebenfalls gerne außer Acht gelassen wird ist die Tatsache, dass in der Argumentation der Befürworter des Kopftuches nach konservativer Vorstellung „der Schutz der Frau durch das Verhüllen der weiblichen Reize“ ist. Damit wird implizit unterstellt, dass jeder Junge und jeder Mann potentiell nur ein einziges Interesse verfolgt – nämlich das Begatten des „Weibes“. Das ist objektiv ganz einfach falsch und stigmatisiert in einer offenen und freien demokratischen Ordnung jedes männliche Individuum. Das Gebot ein Kopftuch tragen zu müssen ist somit für beide Geschlechter diskriminierend und vorverurteilend. Kinder dürfen keine Bürden, die von Ideologien auferlegt werden tragen müssen. Vielmehr sollten sie ermuntert werden an einer offenen Gesellschaft kritisch teilzunehmen. Diskriminierung, Vorverurteilung und das Reduzieren auf das biologische Geschlecht verhindern den offenen Austausch innerhalb eines sozialen Gefüges. Ein Kopftuchverbot an Volksschulen erscheint zwar symbolpolitisch, bringt allerdings auch die Möglichkeit kritischer Meinungsbildung über Traditionen, Religionen, Normen und Gesetze.