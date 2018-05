Das Beste vom Grill

Diwan (c) Mautner stadtbekannt

Grillspezialiäten in Wien

Zur warmen Jahreszeit gehören Speisen vom Grill einfach dazu. Wer absolut kein Talent für das Schwingen der Zange oder das Anheizen der Kohlen hat, muss in Wien nicht verzagen. Es gibt ein paar Adressen, wo man bei Lust auf Kotelett und Co. definitiv auf seine Kosten kommt.

Grill house da Max

Was kommt aus dem Hause huth, ist garantiert gut! Schlechter Reim, aber dafür umso bessere Grillspezialitäten. Beim „Max“ bekommt man sein Fleisch frisch vom Holzkohlegrill und genau das macht die Speisen zu dem was sie sind – frisch, saftig und natürlich mit rauchigem BBQ-Style Geschmack.

Schellinggasse 6

1010 Wien

Frank’s

Neben den heißgeliebten und wärmstens empfohlenen Burgern im Frank’s, kann dieses Lokal natürlich in Sachen Grillspezialitäten gut mithalten. Die American Bar hat nämlich Dry Aged Prime Beef im Programm und sowieso auch das richtige Ambiente, um im Fleischhimmel zu schwelgen. Dazu gibt’s dann Cocktails oder Live-Musik oder beides und glücklich sind wir.

Laurenzberg 2

1010 Wien

Craftmühle

Die Craftmühle in der Mühlgasse gibt es schon seit einiger Zeit und überzeugt uns mit lässigem Personal, herrlichen Burgern und einer ausgefallenen Bier-Auswahl. Auch die Inneneinrichtung ist ein wahrer Hingucker! Das Rindfleisch hier kommt zu 100% aus Österreich und bei der Monday Steak Night gibt es 200g Rinderfilet inklusive Beilagen um 19,90 Euro. Ob Dinner zu zweit, gemütlicher Abend oder Geburtstagsfeier mit mehreren Gästen – das Lokal eignet sich wirklich für fast jeden Anlass.

Mühlgasse 20

1040 Wien

UngarGrill

Nomen est Omen, würden wir mal sagen. Zur Sommerszeit lockt das hippe Lokal im siebten Bezirk nämlich nicht nur mit deftigen Klassikern wie Gulasch und Krautfleckerl. Darüber hinaus gibt es Grillabende und Live-Musik im charmanten Pawlatschenhof des Lokals.

Burggasse 97

1070 Wien

KENT

Wer KENT kennt, geht selten hungrig nachhause. Mittlerweile hat Wiens angeblich beliebtestes Kebaphaus schon mehrere Niederlassungen – vom 10. bis in den 21. Bezirk. Auf der Speisekarte steht, was das Herz der Fleischliebhaber erfreut: Lamm- und Hühnerspieße, Köfte oder klassischer Dönerteller. Daneben landet auch Gemüse auf dem Grill.

Brunnengasse 67, 1160 Wien

Märzstraße 39, 1150 Wien

Hütteldorfer Straße 117, 1140 Wien

Jägergraße 45, 1200 Wien

Diwan

Das einzigartige Aroma vom Holzkohlengrill kann man bei Diwan an zwei verschiedenen Standorten schmecken. Klassisch gibt es hier natürlich Döner und Co. zu finden, aber auch Köfte und andere Fleischspezialitäten landen hier auf dem Rost.

Wallensteinstraße 48

1200 Wien

Märzstraße 51

1150 Wien

STADTBEKANNT meint

Wie schön, dass man Köstlichkeiten vom Grill in der warmen Jahreszeit auch genießen kann, ohne dreimal selbst die Zucchini verkohlen zu lassen oder das Kotelett halb roh verzehren zu müssen. Die Freude am gegrillen Fleisch währt zumindest auch im Winter, wo wir mit Wiens Kebap-Ständen bestens versorgt werden. Wer nichts mit der Grillage anzufangen weiß, wird vielleicht in den Veganen Hotspots fündig.

