STADTBEKANNT verlost 2 Karten für „Colonial Cocktail“ am 24. Oktober!

In ihrer neuen Bühnenserie destilliert Stefanie Sourial die letzten vierhundert Jahre europäischer Kolonialgeschichte und packt sie in eine sechzigminütige flüssige Performance. Colonial Cocktail ist ein boomerangartiges Ausholen, eine Rückverfolgung der Herkunft von Spirituosen und heutigen alkoholischen Trendgetränken in die koloniale Vergangenheit und wieder zurück in unsere Gegenwart – scharf auf der Zunge, bitter im Abgang.

Alles auf einen Blick

Stefanie Sourial Colonial Cocktail

24. Oktober 2019, 19:00 Uhr

studio brut

Zieglergasse 25, 1070 Wien

in englischer Sprache

Anschließend Verkostung und Publikumsgespräch

Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober 2019