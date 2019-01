Colonial Cocktail – Stefanie Sourial

Stefanie Sourial – Colonial Cocktail – Volume 1 – Aperitivo mit Special Guest Katia Ledoux (c) Isabelle Baco

Volume 1: Aperitivo mit Special Guest Katia Ledoux

Im Auftakt zu ihrer neuen Bühnenserie destilliert Stefanie Sourial die letzten vierhundert Jahre europäischer Kolonialgeschichte und packt sie in eine sechzigminütige, flüssige Performance. Colonial Cocktail ist ein boomerangartiges Ausholen, eine Rückverfolgung der Herkunft von Spirituosen und heutigen alkoholischen Trendgetränken in die koloniale Vergangenheit und wieder zurück in unsere Gegenwart – scharf auf der Zunge, bitter im Abgang.

In den Wiener Bars fließt hochprozentige Geschichte in Strömen, die ihre Quelle oftmals in der europäischen Kolonialgeschichte haben. Doch wer achtet beim Genuss schon auf die Geschichte des Getränks? Stefanie Sourial beschreibt in performativ-erzählerischer Form in Colonial Cocktail die kolonialgeschichtlichen Zusammenhänge von Spirituosen und ihre Wirkung auf unsere aktuelle Gesellschaft – begleitet von wechselnden Gästen aus unterschiedlichen Kunstrichtungen. Wie sind aktuelle Trendgetränke entstanden? Unter welchem Einfluss der Spirituosen stehen wir in unserem Leben? Was ist daran politisch, Uhudler zu trinken?

Komplexe kolonialgeschichtliche Themen entfalten im vertrauten Setting einer Bar – gemixt mit einem Schuss vielfältiger Gewaltgeschichte aus alten und jungen Jahrgängen – ein bittersüßes Bouquet. Die historischen Spuren, die Stefanie Sourial am Beispiel des alltäglich präsenten Alkohols aufzeigt, führen zu unerwarteten Entdeckungen in unserer direkten Umwelt.

Stefanie Sourial

Sie arbeitet als Performancekünstlerin und Regisseurin in Wien, London und Bristol und unterrichtet an der Akademie der bildenden Künste Wien im Fachbereich performative Kunst. Sie absolvierte 2007 die internationale Schule für Performance und Regie Jacques Lecoq in Paris. Seit 2009 kreiert Sourial Eigenproduktionen, u. a. FREAK (2015), war Teil des Kollektivs Club Burlesque Brutal (2009–2015), kollaboriert mit der preisgekrönten Kompanie Theater Ad Infinitum aus London und Künstler*innen in Wien, u. a. Barbis Ruder, Carola Dertnig, Denice Bourbon, Denise Kottlett, Gin Müller, Katrina Daschner, Katharina Mückstein, Michikazu Matsune, Mira Lu Kovacs, Kollektiv Nesterval, Veza Fernández und Sophie Stockinger.

Die französische Mezzosopranistin Katia Ledoux

Als Kind kam sie nach Österreich, wo sie 2008 beim Jugendgesangswettbewerb Prima la Musica den ersten Preis bekam. 2017 wurde sie Finalistin des Ferruccio-Tagliavini-Wettbewerbs in Deutschlandsberg, und 2018 erhielt sie das prestigeträchtige Bayreuth-Stipendium sowie den Niederländischen Pressepreis bei der International Vocal Competition in ’s-Hertogenbosch. Derzeit studiert sie bei Prof. Ulf Bästlein an der Kunstuniversität Graz.

Konzept und Performance Stefanie Sourial

Special Guest Katia Ledoux

Ausstattung/Bühnenbild Katharina Haring, Attila Plangger

Recherche / wissenschaftliche Unterstützung Sushila Mesquita

Dramaturgie / performative Unterstützung Nir Paldi

Kostüm Lisi Lang, Guilherme Pires Mata, Markus Pires Mata

Fotografische Dokumentation Abiona Esther Ojo

Fotografie Caroline Haberl, Isabella Baco

Alles auf einen Blick

Colonial Cocktail – Stefanie Sourial

Volume 1: Aperitivo mit Special Guest Katia Ledoux

15., 16. und 17. Februar jeweils um 19:00 Uhr

studio brut, Zieglergasse 25, 1070 Wien

Performance / Uraufführung / in englischer Sprache

Ticketpreise: 17,- Euro / 13,- Euro / 9,- Euro