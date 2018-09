Cava (c) HOLA Cava

Feines aus Spanien

Oliven und Paté, Weißwein und spanische Schokolade – die Delikatessen von Cava & Co lassen Lust auf Süden aufkommen. Der Online-Shop bietet vom Schaumwein bis zu Meeresfrüchten alles, was das südländische Herz begehrt!

Cava – spritzig, einzigartig

Cava & Co ist ein Online-Shop für exklusive Schaumweine und erlesene Delikatessen aus Spanien. Und wie der Name schon sagt findet man hier vor allem eines: Cava. Dieser lebendige Schaumwein wird nach traditionellem Flaschengärverfahren hergestellt und es gelten vergleichbar strenge Anforderungen wie etwa für Champagner aus Frankreich. Die kräftige und zuckerreiche Rebsorte Xarel·lo gibt dem Wein Körper und Alkohol, Parellada bringt die Eleganz und Macabeu sorgt mit den typischen Aromen von Apfel für die Fruchtigkeit.

HOLA, Exklusivität!

Cava & Co bringt bislang unbekannte spanische Marken & Delikatessen nach Österreich. Darunter erstmals auch HOLA Cava, die junge Cava Marke aus Barcelona, die momentan exklusiv über Cava & Co bezogen werden kann. HOLA Cava ist in unterschiedlichen Sorten erhältlich. Der klassische HOLA Cava Brut, der zugleich frisch und leicht schmeckt aber auch Noten von Brioche und Mandeln in sich trägt. Der HOLA Cava Brut Pink, der Beerennoten und Zitrusaromen vereint. Und der königliche Grand Vintage Kripta, der als streng limitierte Auflage 10 Jahre auf seinen Verkauf warten musste.

Liebevoll Ausgesuchtes

Die Produktpalette im Cava & Co Online-Shop wird durch weitere exklusive Cava-Raritäten, Weine, Knabbereien, Eingelegtes, Fischkonserven und süße Köstlichkeiten abgerundet. Alle Produkte werden dabei direkt von spanischen Produzenten bezogen und es wird völlig auf Produkte von Distributoren und Großhändlern im deutschsprachigen Raum verzichtet. Wer nicht im Online-Shop bestellen will, sondern lieber selbst vorbeikommt, der kann die Produkte auch im City Pick-up im 6. Bezirk (Mariahilfer Straße 123/3) abholen. Aber auch ausgesuchte Gastronomiebetriebe und Händler, werden mit den Spezialitäten beliefert.

Geschenke sichern

Ja, und auch sorgfältig zusammengestellte Geschenkkörbe und Packages gibt es im Online-Shop von Cava & Co! Das heißt, am besten ihr kauft gleich ein – als STADTBEKANNT Leser könnt ihr nämlich von zahlreichen Vorteilen profitieren und euch 16,- Euro Rabatt auf euren Einkauf sichern. Außerdem gibt es ein Cava-Package mit drei Flaschen HOLA Cava Brut Pink zu gewinnen. Nichts wie los!

