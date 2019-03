Die Ökonomie der Gewinner – die Politik der Verlierer

Zur letzten Carte Blanche lädt Philipp Blom seinen Gesprächspartner ins Akademietheater ein und wir verlosen 1×2 Karten für den Abend am 11. April um 20:00 Uhr in der Burg!

In seinem neuen Buch Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World geht der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze der Frage nach, wie die Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte die Gesellschaften und politischen Systeme der westlichen Welt beeinflusst haben. Welche sozialen Konsequenzen hat eine immer weitergehende Umschichtung von unten nach oben? Und was sind die politischen Auswirkungen dieser Entwicklungen?

Adam Tooze ist einer der weltweit profiliertesten Kritiker einer wirtschaftlichen Ordnung, durch die die Demokratie immer mehr unter Druck gerät. Philipp Blom spricht mit ihm über aktuelle und zukünftige Entwicklungen von Brexit bis hin zur Steuergerechtigkeit für Milliardäre. Das Gespräch wird auf Deutsch geführt.

Teilnahmeschluss ist der 9. April 2019.

