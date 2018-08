Cafe Amacord (c) Mautner stadtbekannt.at

Ausgezeichnete Küche im Freihausviertel

In der Kreuzung Rechte Wienzeile und Schleifmühlgasse findet man das Café Amacord. Das Lokal ist nicht besonders groß, dafür umso gemütlicher: Viel Holz, aber trotzdem modern.

Der Ruf des Amacord geht weit über den 4. Bezirk hinaus: Bekannt ist es für seine ausgezeichnete Küche, meist stehen österreichische und mediterran angehauchte Gerichte auf der Speisekarte.

Essen im Cafe Amacord

Die Karte im Amacord wechselt täglich, von Selchfleischknödel mit Sauerkraut, über Avocadosalat mit Chili und Flußkrebsen, bis hin zu Tafelspitz, Schulterscherzel oder Paprikahuhn findet sich hier so einiges. Frühstück gibt es hier auch, ebenfalls überaus empfehlenswert und fast den ganzen Tag! Kulinarisch kann hier eine Reise von Österreich über den ganzen Globus unternommen werden!

STADTBEKANNT meint

Das Amacord ist sowohl FeinschmeckerInnen zu empfehlen, die sich gerne Mal eine ausgedehntere Mittagspause gönnen, als auch leidenschaftlichen FrühstückerInnen. Am Abend ist das Amacord besonders gemütlich, für ein Essen hier sollte man sich aber Zeit nehmen: Die Speisen sind so lecker, Vorspeise, Hauptspeise & Nachspeise sollten hier jedenfalls zu sich genommen werden. Natürlich kann man im Café Amacord auch einfach nur die tägliche Ration Kaffee konsumieren, hier gibt es eine umfangreiche Auswahl an Zeitungen, fad wird es hier also nicht.

Ambiente – gemütlich Service – freundlich Qualität – gut Preis – fair Nichtraucher

Café Amacord Rechte Wienzeile 15

1040 Wien

+43 15874709 Rechte Wienzeile 151040 Wien+43 15874709

