Buchtipp: Der parfümierte Mann

Buch von Paul Divjak

In seinem neuen Buch „Der parfümierte Mann“ deckt Autor und Philosoph Paul Divjak die Macht und Mystik der Düfte auf.

Beim Öffnen eines neuen Buches schließen wir gerne sanft unsere Augen und genießen den betörenden Duft von frisch gedrucktem Papier. Düfte können Geschichten erzählen, und so fesselt uns ein Buch manchmal, noch bevor es inhaltlich zur Sache geht. Mit diesem Phänomen, dem enormen Einfluss von Gerüchen auf das menschliche Befinden, beschäftigt sich der prämierte Duftexperte Paul Divjak in »Der parfümierte Mann« (September 2020). Nachdem der Wiener Autor in seinem Essay »Der Geruch der Welt« (Jänner 2016) zum verfeinerten Gebrauch unserer Nasen aufrief, widmet er sich in seinem neuen Buch einer speziellen Geschichte des Dufts: der des parfümierten Mannes. Neben einer einleitenden Kulturgeschichte des Herrenparfums gibt er einen stilsicheren Überblick über die besten Düfte vom 19. Jahrhundert bis heute.

Die Nase liest mit

Dass die Nase das Sinnesorgan mit dem schnellsten Draht zum Gehirn ist, erfahren Leser*innen bei der Lektüre des Buches am eigenen Leibe: In geistreichen, poetischen Worten beschreibt Paul Divjak die Zusammensetzung von Parfums so lebendig, dass man glaubt, ein Kitzeln in der Nase zu spüren. Da meint man beim Lesen plötzlich die sanft-frischen, feinwürzig-harzigen oder süßlich-warmen Duftnoten zu riechen. Anhand von fünf Parfums zeigt Divjak, was einen guten Duft ausmacht und wie man ihn erkennt. Unterhaltsam belehrend geht der Autor der Kulturgeschichte auf die Spur, fragt sich wie sich mit den Parfums die Rollenbilder durch die Jahrzehnte verändert haben und wie man die Zeichenhaftigkeit und Flüchtigkeit von Düften beschreiben kann.

»Der parfümierte Mann« verzaubert nicht nur Parfum-Liebhaber*innen, sondern alle, die sich gerne emotional und sinnlich von Literatur berühren lassen. In seiner edlen Gestalt (mit einer gewohnt wundervollen Cover-Illustration von Jorghi Poll, Edition Atelier) ist das Buch auch ideal für die Bescherung unter dem Weihnachtsbaum – man denke nur an die wohlriechende Duftkomposition aus waldig-harzigem Nadelbaum und frisch gedrucktem Buch …

Der parfümierte Mann

Paul Divjak

Sachbuch

152 Seiten

20,- Euro

Edition Atelier

Bild: Der parfümierte Mann – Cover