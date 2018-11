Der Kino-Blockbuster als topmoderne Live-Bühnenshow

Die Musical-Fassung des Kino-Welterfolgs ist erstmals in Wien zu sehen. Endlich! Als voller Erfolg im Londoner West End gefeiert, könnt ihr das Musical seit 27. September im Wiener Ronacher erleben.

Aufwendige deutschsprachige Fassung der internationalen Erfolgsproduktion

Am 27. September feierte BODYGUARD – DAS MUSICAL seine Österreich-Premiere und ist seitdem im Wiener Ronacher zu sehen. Die dramatisch-gefühlvolle Geschichte basiert auf einem der erfolgreichsten Kino-Blockbuster aller Zeiten – nämlich der tragischen Geschichte der schillernden Soul Diva Rachel Marron und ihrem Bodyguard Frank Farmer, der sie vor einem Stalker beschützen soll. Spektakuläre Choreographien und zahlreiche bekannte Welthits von Whitney Houston, die immer wieder unter die Haut gehen, machen das Ganze zu einem besonderen Live-Erlebnis.

Ruhm und seine Schattenseiten

Superstar Rachel Marron wird von einem unbekannten Stalker heimgesucht. Der frühere Geheimagent Frank Farmer wird also als wachsamer Bodyguard engagiert, um die schillernde Soul-Diva zu beschützen – der passt das allerdings ganz und gar nicht und eine konfliktreiche Zusammenarbeit – oder eben Nicht-Zusammenarbeit – ist vorprogrammiert. Keiner der beiden Sturköpfe will von seinem Standpunkt abweichen, bis das Unerwartete eintritt: Die beiden verlieben sich ineinander!

Whitney Houstons Welthits erstmals auf der Musical-Bühne in Wien

Soul-Fans freut euch! Die spannend-romantische Geschichte wird mit den Hits von Whitney Houston zum Erlebnis der Extra-Klasse. Songs wie One Moment in Time, I Wanna Dance With Somebody, I Have Nothing, Queen of the Night, The Greatest Love Of All oder Saving All My Love sorgen für Gänsehaut-Momente! Und natürlich darf auch die bewegendste (und oh so oft bei DSDS zähneknirschend falsch gesungene) Ballade überhaupt nicht fehlen: I Will Always Love You ist selbstverständlich auch mit dabei!

Wusstet ihr übrigens, dass BODYGUARD mit 45 Millionen verkauften Tonträgern das erfolgreichste Filmmusik Album aller Zeiten ist? Wir auch nicht!

Eine einzigartige Cast für Wien

Stars kann man nur mit Stars besetzten, das versteht sich von selbst. In der männlichen Hauptrolle des Bodyguard „Frank Farmer“ dürfen wir den durch Serien wie „Verbotene Liebe“ oder „Alles was zählt“ bekannten Schauspieler und Moderator Jo Weil bewundern. Die Rolle der Soul-Diva „Rachel Marron“ wird von der wunderbaren Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin Patricia Meeden verkörpert, die wir u.a. aus ihrer Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo in „The Voice of Germany“ kennen. Rachels Schwester „Nicki Marron“ wird dargestellt von Ana Milva Gomes, die bereits bei vielen Musical-Produktionen auf der Bühne stand und sich 2017 bei „Dancing Stars“ (ORF) auf den zweiten Platz tanzte.

Viel Glamour, mitreißenden Tanzszenen und eine Prise Hollywood-Flair

Für Fans von glamourösen Bühnenerlebnissen, mitreißenden Tanzszenen und großartigen Balladen ist BODYGUARD – DAS MUSICAL genau das richtige! Also: aufstehen, anziehen und hingehen!

BODYGUARD – DAS MUSICAL

RONACHER

Seilerstätte 9, 1010 Wien

Di, Mi 18:30 Uhr

Do, Fr 19:30 Uhr

Sa 15:00 und 19:30 Uhr

So 18:30 Uhr

Mo SPIELFREI