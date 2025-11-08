Ein stylischer Komplize

Schuhe, die sowohl mit dem Street-Style als auch dem Konfi-Look harmonieren und sich allgemein mühelos kombinieren lassen? Volltreffer! Ein absoluter Jackpot sind die BOBS Slippers von Skechers aber vor allem für jene, die beim Schuhkauf immer auch an das Tierwohl denken. Denn die Slippers kommen ganz ohne tierische Materialien aus. Wir verlosen hier drei Paar.

Komfort & Tierwohl im Einklang

Die BOBS Slippers von Skechers überzeugen nicht nur optisch, sondern auch dank ihrer inneren Werte – der smarten Ausstattung: Ein weiches Innenfutter sowie ein Fußbett mit Memory Foam sorgen bei jedem Schritt für ein sanftes, warmes Tragegefühl. Und blitzschnell angezogen sind die stylischen Alltagsbegleiter und Gehsteig-Veredler obendrein. Dass ein Teil der Einnahmen Tierschutzinitiativen zugutekommt, ist nicht nur ein veritables Statement für tierfreundliche Mode, sondern auch einfach extrem sympathisch. Es ist also wenig verwunderlich, dass die BOBS Slippers in kürzester Zeit vom gemütlichen Hausschuh zum Fashion-Statement avanciert sind. Sie unterstreichen jeden Auftritt – ob beim Stadtbummel, auf einer Party oder im Homeoffice.

Teilnahmeschluss ist der 7. Dezember 2025!



Foto (c) skecher

sponsored