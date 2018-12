Blumen Stadler – Weihnachtswelt

Adventzauber im Blumenladen

Blumen Stadler im 16. Bezirk lebt und liebt Blumen – und vor allem zur Weihnachtszeit herrscht im Blumenladen geschäftiges Treiben. Adventkränze, Weihnachtssterne, Elfen und Glitzer – da kommt Weihnachtsstimmung auf!

Blumen Stadler

Ein Blumengeschäft, das gleichzeitig ein bisschen Galerie und ein bisschen Treffpunkt für Musikliebhaber ist – das ist Blumen Stadler. Hier weiß man nicht nur, wie man Stäuße richtig bindet oder eine Hochzeit verschönert sondern auch die Weihnachtszeit wird mit Blumen und Deko verschönert. Vom Adventkranz über die Wichtelmänner bis hin zum glitzernden Baumschmuck – Susanne Stadler haucht ihrem Geschäft zur Weihnachtszeit eine besondere Adventstimmung ein.

Dinge, die das Leben verschönern…

…die gibt es hier zur Genüge! Ob es nun die Weihnachtsengerl oder die Kokossterne sind. Die Wichtel und Christkinderl, die Schneemänner und Wachssterne – voller Glanz und Glitter erleuchtet der Shop in der Wilhelminenstraße 40. Jedes Weihnachtsgesteck, jeder Kranz und jeder Strauß ist hier ein Unikat, in liebevoller Handarbeit von den gelernten Floristinnen bei Blumen Stadler gefertigt.

Blumentaxi

Wenn jemand besondere (Weihnachts-)Wünsche hat, dann sorgt Blumen Stadler sogar mit dem Blumentaxi dafür, dass das gewünschte Gesteck oder der bestellte Strauß zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankommen – fast wie das Christkindl selbst! Ganz nach den individuellen Wünschen also. Das Blumentaxi ist in ganz Wien unterwegs und kann ganz einfach per Email angefragt werden – 7 Tage die Woche!

Weihnachtswelt bei Blumen Stadler

Also, schaut vorbei in der Adventszeit und lasst euch verzaubern! STADTBEKANNT verlost außerdem einen Gutschein im Wert von 50,- Euro für Blumen Stadler!

Wilhelminenstraße 40

1160 Wien

Tel.: 01/480 38 77

email: blumen4u@aon.at

www.blumen-stadler.at

www.facebook.com/stadlerblumen