Gewinnspiel

STADTBEKANNT verlost 3×2 Karten für die blickfang Wien 2019!

Eine Messe auf höchstem Niveau

Die DesignerInnen, die sich vorab für die Messe bewerben müssen und von einer internationalen Fachjury exklusiv ausgewählt werden, womit eine sehr hohe Qualität garantiert wird, sind persönlich vor Ort und geben den BesucherInnen Auskunft über ihre Entwürfe von Mode und Schmuck, Möbeln, Leuchten und Wohnaccessoires. Das neue Lieblingsstück kann dann direkt bei dem/der AusstellerIn erworben und mit nach Hause genommen werden.

Die Messe bietet also die Möglichkeit, die internationale Designerszene näher kennen zu lernen. In diesem Jahr liegt ein spezieller Fokus auf dem Designland Dänemark – vier dänische DesignerInnen präsentieren in einem eigenen Areal ihre Produkte. Ob schon etabliert oder noch frisch im Business, die DesignerInnen auf der blickfang werden die BesucherInnen ganz gewiss mit genialen Stücken überraschen.

Alles auf einen Blick

blickfang Wien 2019

25. – 27. Oktober 2019

Freitag, 25.10.2019 12:00-21:00 Uhr

Samstag, 26.10.2019 10:00-20:00 Uhr

Sonntag, 27.10.2019 11:00-18:00 Uhr

MAK – Museum für angewandte Kunst

Teilnahmeschluss ist der 22. Oktober 2019