Internationale Designmesse

Auf der gleichnamigen internationalen Designmesse, die vom 25. bis zum 27. Oktober im MAK (Museum für angewandte Kunst) stattfindet, werden zahlreiche Blickfänger ausgestellt.

Leidenschaft für gutes Design

Vor 25 Jahren wurde blickfang gegründet. Das Team um Jennifer Reaves und Dieter Hofmann organisiert nicht nur die Designmessen in verschiedenen europäischen Städten (Basel, Zürich, Hamburg, Stuttgart, Wien), sondern betreibt auch einen Onlineshop. blickfang konzentriert sich ausschließlich auf unabhängiges Design, was bedeutet, dass von der Idee bis zum Vertrieb des Produkts alles in der Hand des/der Designers/Designerin liegt. Dabei geht es neben der Ästhetik auch um Nachhaltigkeit und manufakturelle Produktion abseits des Massenmarktes.

Eine Messe auf höchstem Niveau

Die DesignerInnen, die sich vorab für die Messe bewerben müssen und von einer internationalen Fachjury exklusiv ausgewählt werden, womit eine sehr hohe Qualität garantiert wird, sind persönlich vor Ort und geben den BesucherInnen Auskunft über ihre Entwürfe von Mode und Schmuck, Möbeln, Leuchten und Wohnaccessoires. Das neue Lieblingsstück kann dann direkt bei dem/der AusstellerIn erworben und mit nach Hause genommen werden.

Die Messe bietet also die Möglichkeit, die internationale Designerszene näher kennen zu lernen. In diesem Jahr liegt ein spezieller Fokus auf dem Designland Dänemark – vier dänische DesignerInnen präsentieren in einem eigenen Areal ihre Produkte. Ob schon etabliert oder noch frisch im Business, die DesignerInnen auf der blickfang werden die BesucherInnen ganz gewiss mit genialen Stücken überraschen.

Alles auf einen Blick

blickfang Wien 2019

25. – 27. Oktober 2019

Freitag 12:00 – 21:00 Uhr

Samstag 10:00 – 20:00 Uhr

Sonntag 11:00 – 18:00 Uhr

MAK – Museum für angewandte Kunst