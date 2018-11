Black Friday bei Kussmund

Bei Kussmund gibt es alles, was das Beauty-Herz begehrt. Düfte, Naturkosmetik, Schönes und Pflegendes – ihr könnt jetzt einen Back Friday-Gutschein im Wert von 50,- Euro gewinnen!

Kussmund

In der Habsburgergasse 14 im ersten Bezirk gibt es eine Oase für Düfte und Pflege, die Homebase für alles was dem Körper gut tut, sozusagen. Bei Kussmund hat man sich den Nischendüften, den pflegenden Naturprodukten und den schönen Dingen des Lebens gewidmet. Ob ein Lippenstift von Edward Bess oder eine entspannende Massage von René Castellano-Gonzalez – dieser Beauty-Palace ist eine Erkundung wert.

Bunte Tage – Schwarze Freitage

Der Black Friday ist der Freitag nach dem amerikanischen Thanksgiving. Da dieser Feiertag immer auf den vierten Donnerstag im November fällt, ist dieser Tag ein Freitag. Üblicherweise beginnt an diesem Tag ein traditionelles Familienwochenende und der Start der Weihnachtseinkaufssaison. In den USA hat dieses Phänomen ziemlich große Ausmaße angenommen, mit starken Preisreduktion, ewig langen Schlangen vor Geschäften und Shopping Malls und gelegentlich auch Streitereien um die ergatterbaren Schnäppchen. Bei uns ist es bei weitem nicht so schlimm. Und ganz bestimmt nicht bei Kussmund. Hier könnt ihr höchstens mit euch selber streiten. Nehm ich jetzt das Parfum L‘ Eau de Rose, das Cuirelle oder doch das Agar Musk? Wir wünschen jedenfalls viel Spaß beim Aussuchen!

Habsburgergasse 14, 1010 Wien

Tel. +43 (1) 535 51 95

Mo – Sa 10:00 Uhr – 18:00 Uhr

www.kussmund.wien