Bierlokale in Ottakring

Zünftig, deftig im 16. Bezirk

In der ländlichen Luft, da rinnt das Bier besonders gut – zumindest erwecken die zahlreichen Bierlokale und Wirtshäuser in Ottakring den Eindruck, dass sich das flüssige Gold nirgends sonst so gut genießen lässt wie in einem Ottakringer Gastgarten. Wir haben die schönsten und urigsten Wirtshäuser Ottakrings für euch zusammengefasst!

Zum Bierfink

Urig und bierig geht es im Bierfink direkt bei der Ottakringer Brauerei zu. Hier kann man sich quer durch die Ottakringer-Sorten kosten (und auch ein paar andere Biere probieren), Schnitzel essen, mit großen Gruppen feiern und genussvoll den Abend verbringen. Beim Bierfink gibt es übrigens auch ein Weißwurst-Frühstück – etwas, das man in Wien gar nicht so leicht findet!

Zum Bierfink

Friedrich-Kaiser-Gasse 69

1160 Wien

Schwarzer Rabe

Ein richtiges Wiener Vorstadtgasthaus ist das Gasthaus zum Schwarzen Raben in Alt-Ottakring. Hier tummeln sich “Junge und Junggebliebene” und vor allem diejenigen, die auf Kleinbrauereien stehen. Das Rabenbräu-Bier wird nämlich nach eigenem Rezept gebraut und kommt je nach Jahreszeit auch in saisonalen Ausführungen. Zu Weihnachten gibt es das X’mas-Porter, dann mal ein Cherry-Stout und dann wieder einmal ein Raven’s Ale. Empfehlenswert ist außerdem das Pubquiz, das hier regelmäßig abgehalten wird! Es gibt also immer einen Grund, wieder zu kommen.

Schwarzer Rabe

Ottakringer Straße 180

1160 Wien

Blunzenstricker

Ein “Blunzenstricker” ist ja die Bezeichnung für einen dummen Menschen. Einen, der “nix zammbringt” sozusagen. Passt gar nicht so gut, denn die Hausmannskost und das gemütliche Ambiente, das bringen sie ganz gut zamm beim Blunzenstricker in Ottakring. Bier gibt’s, Wein gibt’s und ein ziemlich gutes Essen gibt’s. Auf der Karte stehen nämlich nicht nur Klassiker, sondern immer wieder auch Empfehlungen aus der Küche und wirklich gute Gerichte für Vegetarier – Hausmannskost für alle!

Blunzenstricker

Ottakringer Straße 71

1160 Wien

Liebhart

Das Liebhart ist eine hippe Version von Vorstadtgasthaus. Mit modernen Holzvertäfelungen, lustigen Sprüchen an den Wänden und trotzdem herrlich bodenständiger Küche. Die Produkte kommen vorrangig aus der Region, was man nur gutheißen kann und die Lieferwege sind wirklich kurz, denn das Bier – das kommt von nebenan. Im Liebhart ist man nämlich direkt mit der Ottakringer Brauerei verbunden und sitzt somit an der Quelle.

Liebhart

Thaliastraße 63

1160 Wien

Plachuttas Grünspan

“Wiens schönster Biergarten” erwartet die Besucher der Wirtshaus-Variante von Plachutta. Neben dem gemütlichen Außenstandort in Ottakring, machen sich nämlich vor allem die Lokale in Nußdorf, Hietzing und im ersten Bezirk einen Namen. Hier “draußen am Land” geht es doch ein bisschen lockerer zu, ein Mittagsmenü ist lecker und leistbar und die traditionelle Küche passt perekt zur Atmosphäre. Den berühmten Tafelspitz gibt es hier sogar zum Mitnehmen!

Plachuttas Grünspan

Ottakringer Straße 266

1160 Wien

Bierlokale in OTK

Bierosophie Gabloenzgasse 60A

Gösser Bräu Thaliastraße 125a

Gasthaus Schmid Kollburggasse 4

Ottakringer Stub’n Ottakringer Straße 152

Bier und Hausmannskost in Wien

Ottakring hat eine ziemlich hohe Wirtshaus-Dichte – deshalb gibt noch einen zweiten Artikel zur Wirtshausstimmung in Ottakring. Aber auch wer auf Bier in besonderen Formen steht sollte mit Wiens Craft Bier-Lokalen und den Bier-Geschäften höchst zufrieden sein. Neben Bier ist aber auch Wein in Ottakring ein großes Thema. Und wer einfach nur auf Hausmannskost steht, der ist mit den Schnitzeln in Wien ganz gut beraten.

Unterwegs in Ottakring

