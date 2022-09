Modernes Design und höherer Kakaoanteil vereint in der neuen Milka

Vom 23. bis 27. September findet in Wien Mitte – The Mall ein Verkostungsevent für alle Schokoladenfans statt und verspricht ein einzigartiges Erlebnis für Gaumen und Sinne.

Milka steht seit über 120 Jahren für Genuss, unvergleichlichen Geschmack und Alpenmilch Schokolade. Die Marke geht allerdings auch mit der Zeit und möchte ihre Fans auch in Zukunft begeistern. Ein höherer Kakaoanteil macht Milka noch schokoladiger und verleiht ihr eine intensivere Kakaonote. Dafür verwendet Milka weiterhin nachhaltig angebauten Kakao aus dem Cocoa Life Nachhaltigkeitsprogramm für Schokolade von Mondelez International – deutlich sichtbar am Logo erkennbar, das von nun an auf der Vorderseite der Verpackung abgebildet ist. Mit der weiterentwickelten Rezeptur setzt Milka weiterhin auf hochwertige, sorgfältig ausgewählt Zutaten, um eine zarte Schokolade zu kreieren, die Milka Fans kennen und lieben werden.

Die zarteste Milka

In Wien Mitte – The Mall erwartet euch vom 23. bis 27. September ein Verkostungsevent samt Quizfragen, eine Fotobox und Gewinnspiele. Bereit, Milka neu zu entdecken? Dann kommt vorbei und probiert die zarteste Milka!

Alles auf einen Blick

Das große Milka-Probierevent

23. bis 27. September 2022

Wien Mitte – The Mall

Mo, Di & Fr 9:00 – 20:00 Uhr

Sa & So 9:00 – ca.18:00Uhr

Fotos (c) Valentin Waltenberger

