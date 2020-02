Ein Zusammentreffen von Kunst und Meditation im Belvedere

Das Obere Belvedere bietet an vier Terminen im Februar und März interessierten BesucherInnen die Möglichkeit, die Kunstwerke seiner Sammlung durch Meditation mit ganz anderen Sinnen wahrzunehmen.

Für viele ist Meditation eine wunderbare Art der Entspannung, andere wiederum bevorzugen einen Besuch im Museum, um zur Ruhe zu kommen. Bel Silenzio im Oberen Belvedere vereint beide Elemente und ermöglicht so ein völlig neues Erleben von Kunst. Umgeben von Gemälden wie Klimts Kuss und Schieles Hauswand tauchen BesucherInnen in die Welt der Meditation ein. Ein einzigartiges Kunsterlebnis für alle Sinne.

Museum und Meditation

Karoline Gawrzynski vereint in ihrer Meditation dynamische Körperübungen (Asanas) und bewusste Atemführung (Pranayama). Ihr an der Tradition des Kundalini-Yoga orientiertes Meditieren führt zu Tiefenentspannung und innere Ruhe. Die Kunstwerke und die Stimmung der barocken Räume können so ganz bewusst wahrgenommen werden. Die Meditation stärkt die innere Achtsamkeit und die fokussierte Wahrnehmung der BesucherInnen, die anschließend schweigend die Farben, Strukturen und Materialien der Kunstwerke des Belvederes auf sich wirken lassen können. So offenbart sich die Schönheit der Kunst durch die Stille der Meditation.

Ein Abend der inneren Achtsamkeit

Das Museum wird an diesem Abend nur für BesucherInnen von Bel Silenzio geöffnet, die so in ruhigem Ambiente Meditation und Kunst genießen können. Nach einer Begrüßung wird in Kleingruppen unter Anleitung von Karoline Gawrzynski meditiert. Da die Meditation im Sitzen stattfindet, ist sie für TeilnehmerInnen jeden Alters und unabhängig von körperlicher Fitness geeignet. Anschließend können individuell und in Stille die Ausstellungsräume des Oberen Belvederes besucht werden. Einen entspannten Ausklang findet der Abend im Sala terrena bei Tee und Erfrischungen.

Alles auf einen Blick

Bel Silenzio – Die Schönheit in der Stille

11. und 25. Februar 2020

10. und 31. März 2020

Eintritt: 25,- Euro

Beginnzeiten der Meditationseinheiten:

18:45, 19:15, 19:45 und 20:15 Uhr

Ende der Veranstaltung um 22:00 Uhr

Bitte mindestens 15 Minuten vor Beginn im Oberen Belvedere einfinden.

Oberes Belvedere

Prinz Eugen-Straße 27

1030 Wien

Täglich 9:00 – 18:00 Uhr, Freitag bis 21:00 Uhr

Fotos: Bel Silenzio (c) Belvedere-Constanze Mitterhuemer