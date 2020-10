Performance / Tanz

In seiner neuen Performance erkundet Simon Mayer verschiedene Zustände des „Bewegens“. Was bewegt uns? Was bewegen wir? Was bedeutet es, bewegt zu sein – emotional, körperlich, geistig? Welche Bedeutung hat es, loszulassen und sich dem gegenwärtigen Moment zu ergeben? Gemeinsam mit dem Sounddesigner Pascal Holper untersucht Simon Mayer die vielfältigen Manifestationen eines universellen Volkstanzes, der aus Freiheit und Selbstbestimmung entspringt.

Alles auf einen Blick

Being Moved

Simon Mayer

22.-23. Oktober 2020, 19:30 Uhr

24. Oktober 2020, 18:00 Uhr

brut im Ankersaal

Absberggasse 27

1100 Wien

Foto: Being moved (c) Franzi Kreis