Von Bärten und Rasuren

Die Haarpracht der Männer darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Denn wer einen schönen Moustache, einen vollen Holzfäller-Bart oder eine glatte Babypo-Rasur wünscht, der muss sich auch fachgerecht beraten lassen. Wir haben für euch die besten Barber Shops in Wien gefunden!

Giller & Co

Dass die Burschen von Giller & Co sehr erfolgreich sind, überrascht nicht. Hier stimmt einfach alles: freundliches und stilvolles Auftreten mit nettem Humor, perfekte Qualität und eine originelle Location. Deshalb sollte man sich auch mindestens zwei Wochen im Vorhinein um einen Termin umschauen. Die Preise sind dem guten Service entsprechend angemessen und durchaus leistbar. Es handelt sich hier um keinen Möchtegern-Hipster-Laden, sondern um echte Barbier-Handwerkskunst mit Sinn für Tradition.

Giller & Co

Stumpergasse 52

1060 Wien

Haarspalterei

Ein Barber Shop im 20. Bezirk, der schon seit 1999 den Männern zu schönen Frisuren verhilft. Ob Bartrasur oder spezielle Anfragen – hier wird man kompetent beraten und bearbeitet. Für’s richtige Styling stehen zahlreiche Pomaden zur Auswahl und wenn man eines in einem Barber Shop wirklich braucht, dann ist das wohl Pomade. Man darf sich sogar als Frau in die Haarspalterei trauen, übrigens!

Haarspalterei

Othmargasse 23

1200 Wien

Brother’s Barbershop

Hier erlebt man Barbiers-Kunst vom Feinsten und auf ganz klassische Weise. Die jungen, sympathischen Männer kümmern sich gut um ihre Kunden in diesem hippem Gemäuer. Ihre Eigenbeschreibung trifft es ganz gut: Kalifornische Easy-Life-Attitude vermischt mit Britischem Old-Club-Gentlemen-Style poliert mit Italienischem Temperament. Kein Wunder also, dass man Wochen vorher einen Termin vereinbaren sollte.

Brother’s Barbershop

Neubaugasse 81

1070 Wien

Franz und Gloria

Das Franz und Gloria ist nicht einfach ein Haarsalon oder Barbershop, sondern eine Einrichtung, die in ihrer Gesamtheit gesehen werden muss. Die freundliche und positive Stimmung dieser Neubau-Perle spürt man hier in allen Ecken der durchgestylten Räumlichkeiten. Darum finden dort auch immer wieder Veranstaltungen und Pop-Ups statt. Verständlich, dass man beim Walk-In also sehr früh da sein oder sich unter der Woche früh genug um einen Termin umsehen sollte.

Franz und Gloria

Schottenfeldgasse 77

1070 Wien

Nick’s Barbershop

Auch wenn die Räumlichkeit nicht wirklich mithalten kann mit den hippen Etablissements der Innenstadt, so stimmt hier doch vieles: Die Kunden schwärmen von Nicks Künsten und der guten Atmosphäre im Shop. Man merkt einfach, dass hier ein leidenschaftlicher Barbier am Werk ist, der sich viele Gedanken macht. Nicht zuletzt seine sehr guten Preise führen Männer aus der ganzen Stadt zu Nick: Einen Barbercut gibt es schon um 25,- Euro.

Nick’s Barbershop

Donaufelder Straße 101 Top 2

1210 Wien

Alles für die Haare

Oder alles für den Mann! Wir haben natürlich auch andere Artikel zu Frisören in Wien für euch. Aber auch für Männer ganz generell hält unsere Seite so einiges bereit. Wer gerne Steak isst oder wer gerne mit Autos in Wien herumtourt sollte sich die entsprechenden Artikel zu Gemüte führen!

