Third Wave Coffee in der Praterstraße

Das Balthasar ist ein Lokal, das neben herrlichem Design vor allem durch makellosen Kaffee überzeugt. Eigene Röstungen, verschiedenste Zubereitungsmethoden und eine große Portion Qualität. Wir mögen es hier!

Von Koffein und Kaffee

Das helle und freundliche Lokal ist eine Mischung aus Kaffeehaus und Koffeinbar. Zum einen kann man es sich gemütlich machen, Zeitung lesen und eine Melange schlürfen. Zum anderen gibt es hochqualitativen Kaffee und Espresso für Junkies und alle, die es eilig haben. Das Interieur ist ausgefallen und so, wie man es sich für ein Hipster Third Wave Coffee Lokal eben vorstellt.

Gold für Balthasar

Goldene Lampen über der türkis-blauen Theke, zahlreiche Barhocker und Tische und generell ein lichtdurchflutetes und von Kunstwerken bespicktes Ambiente umgibt einen, wenn man im Balthasar vorbeischaut. Die Kombination aus shabby-chique und erfrischend gefällt uns und wir lassen uns auf einem Barhocker nieder.

Hausröstung und Kaffeemaschinenfreuden

Wer sich durchkosten will, der sollte gleich mal mit der Hausröstung (N°11) beginnen und sich langsam durchs Sortiment testen, das aus der Wildkaffee Rösterei kommt. Das Angebot wechselt ständig und natürlich gibt’s nicht nur verschiedene Röstungen sondern auch eine ganze Menge an unterschiedliche Zubereitungsmethoden. Ob Cold Drip oder Aero Press – you name it – die Baristi bei Balthasar kennen sich aus. Neben Kaffee kann man hier aber natürlich auch Kuchen und kleine Snacks zu sich nehmen.

STADTBEKANNT meint

Bathasar Kaffee Bar heißt Himmel für Kaffeeliebhaber. Und zwar sowohl für jene, die gerne lange bei einer Melange sitzen als auch für jene, die gekommen sind, um die beste Röstung zu finden. Das Design und die Inneneinrichtung lassen einen zusätzlich staunen, denn das helle gestaltete Lokal wurde kreativ und doch homogen eingerichtet. Wir mögen’s und ihr hoffentlich auch!

