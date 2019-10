Messe für Kunst, Antiquitäten und Design

„Stil ist nichts Endgültiges, sondern beständiger Wandel“, meinte Walter Gropius, Mitbegründer des Bauhaus in Weimar. Dieses „Kreativlabor der Moderne“ feiert heuer seinen 100er. Ein Jubiläum, das anregt, dem Wandel der Stile, der Kunst in ihrer Zeit auch auf der 51. ART&ANTIQUE in der Hofburg Vienna auf die Spur zu kommen.

Die gebotene Zeitspanne beträgt dabei von 9. bis 17. November 2019 weit mehr als 100 Jahre. Sie reicht von der Antike bis in die Jetztzeit. So wie die Stilwirkung des Bauhaus alle Bereiche beeinflusste, ist auch die Fülle in der Hofburg umfassend und betrifft Gemälde, Grafik, Skulptur, Möbel, Kunsthandwerk, Design und Schmuck.

Dazu zeigen zwei Doyens der österreichischen Kunst kraftvoll auf: Arnulf Rainer und Arik Brauer feiern in diesem Jahr 90. Geburtstag. Das bedeutet informelle Kunst hier, Phantastischer Realismus dort, und der beste Beweis, wie sich Stil ändert, doch nur eines bleibt: große Kunst.

Alles auf einen Blick

ART&ANTIQUE Hofburg Vienna

9. – 17. November 2019

täglich 11:00 – 19:00 Uhr

Kongresszentrum Hofburg Vienna

Heldenplatz

1010 Wien

Eintrittspreise:

Tageskarte 13,- Euro

für Gruppen ab 10 Personen/pro Person 10,- Euro

für Schüler und Studenten (mit Ausweis bis 27 Jahre) – Gratis Eintritt

Damen-Tag: Montag, 11. November 2019 – Gratis Eintritt für alle Damen

Herren-Tag: Donnerstag, 14. November 2019 – Gratis Eintritt für alle Herren

Kinderführung: Samstag, 9. und 16. November; Anmeldung unter: office@mac-hoffmann.com

Foto: Sujet ART&ANTIQUE