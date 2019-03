Eine Begegnung mit den vielen Künsten Arik Brauers

Am 4. Jänner dieses Jahres ist Arik Brauer 90 geworden – dieses Geburtstagsjubiläum nimmt sich das Jüdische Museum Wien zum Anlass für die Ausstellung „Arik Brauer. Alle meine Künste“, die am 3. April eröffnet wird. Der Titel verrät: Es ist nicht nur eine Kunst, der sich Brauer in seinem bewegten Leben gewidmet hat, sondern es sind viele:

Malerei, Architektur, Musik, Tanz, Bildhauerei und Poesie

Brauer brachte als Musiker/Sänger erfolgreich Schallplatten und CDs heraus und war ein Pionier des Austropop, er ist als Tänzer aufgetreten und war als Bühnenbildner etwa an der Wiener Staatsoper tätig. Brauer schrieb Bücher (sein aktuellstes, „A Jud und keck a no!“, erscheint am 29. März) und baute Häuser. Ein realisiertes Beispiel seiner Vorstellungen im Bereich der Architektur lässt sich in der Gumpendorfer Straße in Wien besichtigen. Im Zentrum seines gesamten künstlerischen Schaffens stand stets die Malerei. Gemeinsam mit Rudolf Hausner, Ernst Fuchs, Wolfgang Hutter und Anton Lehmden gründete er die Wiener Schule des Phantastischen Realismus.

Das Jüdische Museum Wien als idealer Ausstellungsort

Brauer ist ein hochpolitisch denkender Mensch, daher finden auch aktuelle Ereignisse Eingang in seine farbenfrohen, detailreichen und von einer träumerischen und märchenhaften Atmosphäre durchdrungenen Bilder. Die Bibel und das Judentum bilden zudem wichtige Themen im Werk des in Ottakring als Sohn eines jüdischen Schuhmachers geborenen Künstlers. Nicht nur deshalb ist das Jüdische Museum der geeignete Ort für die Ausstellung, wie Danielle Spera im Ausstellungskatalog ausführt: „Es gibt nur wenige österreichische Künstler, deren Œuvre so gut in das Jüdische Museum Wien passt wie jenes von Arik Brauer. Sein Werk ist ursächlich verknüpft mit der Wiener Geschichte, mit der jüdischen Geschichte Wiens und mit dem Judentum per se. Als jüdischer Gassenbub aus Ottakring überlebt er die Schoah, studiert an der Akademie, reist mit dem Fahrrad durch Europa, Afrika und Israel und erobert sich von Paris aus seinen Platz in der Kunstwelt.“

Die Ausstellung, kuratiert von Danielle Spera und Daniela Pscheiden, zeichnet dieses Leben – erfüllt von Malerei, Musik, Tanz, Bildhauerei, Architektur und Poesie – nach und präsentiert das facettenreiche Werk des Multitalents.

Bis zum 20. Oktober 2019 hat man die Chance, der Welt dieses vielseitigen Künstlers, der unter anderem mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet wurde, im Museum in der Dorotheergasse näherzukommen.

Fotos: Arik Brauer, um 1965 (c) Brigitte Lüttge-Dauth, Alle meine Künste (c) Privatbesitz Arik Brauer_Foto Fuhrer Wien, Bekasso Kisso Kasso (c) Privatbesitz Arik Brauer_Foto Sebastian Gansrigler