Apo Aspern

Mehr als „nur“ Shop für Medikamente – die Apotheke zum Löwen von Aspern ist Kulturzentrum und Kosmetikparadies, Wohlfühlort und Seminarzentrum – kurzum: eine Bereicherung für den Bezirk!

Produkte und Beratung

In kaum einer anderen Branche ist das Wohlbefinden der Kunden so wichtig wie in der Gesundheitsbranche. Und genau deswegen wird in der Apotheke zum Löwen von Aspern der ganzheitlichen Beratung ein besonderes Augenmerk geschenkt. Das fast 20-köpfige Team kümmert sich um Anliegen und Fragen und steht mit Rat und Tat zur Seite. Hier werden nicht nur Medikamente ausgegeben, sondern auch hausgemachte Naturpflegeprodukte und Genussmittel wie Tee oder Säfte angeboten. Die eigentliche Besonderheit aber sind die Veranstaltungen und Seminare, die hier stattfinden.

Denkraum Donaustadt

Unter dem Namen Denkraum Donaustadt bietet die Apo Aspern seit 2004 ein kulturelles sowie wissenschaftliches Angebot. Bei Seminaren, Workshops, Lesungen oder Vorträgen können sich Bewohner der Umgebung und Interessierte hier weiterbilden und informieren. Das offene Ambiente, die freie Zugänglichkeit und das bunt gemischte Angebot sind eine wahre Bereicherung für den Bezirk!

Club der kleinen Löwen

Offen zugänglich ist zum Beispiel auch der Heilkräutergarten, der zur Apotheke gehört. Dort werden regelmäßig Workshops angeboten und auch der „Club der kleinen Löwen“ verbringt immer wieder Zeit dort. Im Rahmen der Heilkräuterwerkstatt für junge ForscherInnen etwa lernen Kinder welche Wirkungen Pflanzen haben, wie man Kräutersalben herstellt und, und, und – das Programm ist bunt gemischt und sehr vielfältig.

Onlineshop

Die Produkte aus der geräumigen Apotheke können aber auch ganz bequem online bestellt werden – von Säften aus dem Hause Retter, rezeptfreien Tabletten über Kräuter und Tees bis hin zu Naturpflegeprodukten und Cremes für Haut und Haar. Und selbst hier wird mit Beratung nicht gespart! Bei Fragen oder Unsicherheiten einfach anrufen und schon wird geholfen! Für Neukunden gibt es sogar -20% Rabatt auf die erste Bestellung.

STADTBEKANNT meint

Die Apotheke Zum Löwen von Aspern ist mehr als „nur“ Apotheke. Sie ist Kulturzentrum, Treffpunkt und Seminargebäude gleichermaßen. Unter dem Namen „Denkraum Donaustadt“ werden seit 2004 regelmäßig Lesungen und Kulturveranstaltungen angeboten und auch für Kinder gibt es immer wieder Programm. Die Apotheke selbst überzeugt durch das kompetente Team, die ausführlichen Beratung und das Angebot an Naturheilprodukten. Definitiv ein Besuch wert – nicht nur, wenn man Medikamente sucht!