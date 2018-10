Alles ist gut – Viennale Tickets

Viennale 2018

Zwischen 25. Oktober und 8. November 2018 findet die 56. Viennale statt. Etwa 300 Filme werden über 15 Tage in 5 Kinos gezeigt. Ihr könnt Tickets gewinnen!

In ihrer an der HFF München entstandenen Abschlussarbeit lotet Trobisch die Folgen einer Vergewaltigung aus und macht dabei keine Kompromisse. Das Opfer nämlich will kein Opfer sein, sondern weiterhin gestandene, starke, berufstätige Frau, die sie ist, bleiben. Janne will also die erlittene Gewalttat „nicht zum Problem werden lassen“ und wendet eine Verdrängungsstrategie an, die sich zunehmend als wenig praktikabel erweist – und deren Rigidität sich geradezu körperlich auf die Zuschauer(in) überträgt. Dann stellen sich Gedanken ein: über die möglichen Zusammenhänge zwischen Schweigen und Gewalt in einem ökonomisch kontextualisierten Geschlechterverhältnis. (Alexandra Seitz)

2×2 Tickets für Alles ist gut

am 2. November 2018 um 18:00 Uhr

Gartenbaukino

