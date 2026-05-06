Neue Ausstellung ab 20. Mai 2026

Mit feinem Humor und reduzierter, skizzenhafter Linie zeigt der israelische Künstler Eran Shakine in seiner Serie A Muslim, a Christian and a Jew, dass alle Menschen im Kern gleich sind. Er lässt drei Figuren – einen Muslim, einen Christen und einen Juden – auf einfache, aber tiefgründige Weise nebeneinander auftreten. Statt Unterschiede zu betonen, zeigt er sie als nahezu identische Gestalten, die nur durch kleine Details voneinander abweichen.

Ein Witz, der keiner ist

Mit „A Muslim, a Christian, and a Jew“ präsentiert das Jüdische Museum Wien erstmals eine Einzelausstellung des israelischen Künstlers Eran Shakine in Wien. Seine Arbeiten zählen zu jenen künstlerischen Positionen der Gegenwart, die mit überraschender Leichtigkeit grundlegende Fragen von Religion, Identität und Zusammenleben verhandeln.

Jedes Bild seines Werkzyklus beginnt mit denselben Worten : „Ein Muslim, ein Christ und ein Jude…“, die an den Anfang eines Witzes erinnern. Doch statt Unterschiede zuzuspitzen, unterläuft Shakine genau diese Erwartung. Seine Figuren erscheinen als identisches Trio, oft im schwarzen Anzug und mit Zylinder, unterwegs durch unterschiedlichste Szenarien. Sie streifen durch die Welt auf der Suche nach gemeinsamen Ursprüngen, nach Antworten auf die großen Fragen der Menschheit oder nach der Liebe Gottes und erleben dabei alltägliche wie skurrile Situationen. Und in jeder Szene haben sie eine gemeinsame Erkenntnis.

Alles auf einen Blick

„A Muslim, a Christian, and a Jew“ – Eran Shakine

20. Mai – 8. November 2026

Jüdisches Museum Wien

Dorotheergasse 11

1010 Wien

Bilder (c) Eran Shakine

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