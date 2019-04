„Auf die Plätze, fertig, los!“

Am Sonntag, den 26. Mai ist es wieder soweit – der Österreichische Frauenlauf findet in Wien statt. An diesem Tag wird die Wiener Prater Allee von 33.000 Läuferinnen aus mehr als 90 Nationen gesäumt sein. Wir verlosen einen Startplatz für den ASICS Österreichischen Frauenlauf!

Alles auf einen Blick

32. Österreichischer Frauenlauf

26. Mai 2019

9:00 Uhr: 5 km klassische und internationale „Frauenlaufstrecke“

10:30 Uhr: 10 km Laufstrecke

11:10 Uhr: 5 km Nordic Walking

Anmeldung zum Frauenlauf

Teilnahmeschluss ist der 23. Mai 2019.

Fotos: Läuferinnen (c) Agentur Diener