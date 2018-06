23 Bezirke – 23 Eissalons

Gefrorenes Eis (c) STADTBEKANNT

Das beste Eis Wiens

23 Bezirke hat unsere schöne Stadt – aber weit mehr als 23 Eissalons! Wir haben uns trotzdem zur Aufgabe gemacht für jeden Bezirk nur EINEN (und zwar den besten!) Eisladen auszuwählen – eine Aufgabe, die schwerer war als gedacht. Aber schleckt am besten selbst!

1010 – Ferrari Gelato

Ein kleiner feiner Familienbetrieb mit himmlischem Eis und einer Ablegerfiliale in der Annagasse, wo es neben Eis auch noch Snacks und Getränke gibt. Sehr empfehlenswert!

Ferrari Gelato

Krugerstraße 9

1010 Wien

1020 – Leones

Neben der Eisdiele in der Josefstadt hat Leones auch im 2. Bezirk einen Standort! Was ihr unbedingt probieren solltet: die nussigen Eisvarianten! Neben Haselnuss gibt es hier nämlich auch Erdnuss, Maroni, Gianduja oder Pistazie!

Leones

Praterstraße 16

1020 Wien

1030 – Vidoni

Bei Vidoni gibt es Eis, so pur wie die Natur – ohne zusätzlichen TamTam, dafür mit sehr viel Liebe handgemacht. Die veganen Angebote sind kreativ und definitiv einen Versuch wert!

Vidoni

Landstraßer Hauptstraße 2c

1030 Wien

1040 – Gelateria Giardino

Direkt neben dem traditionellen Kaffeehaus Wortner befindet sich diese kleine, familienbetriebene Gelateria mit einem sagenhafen und pechschwarzen Kohle-Eis! (Ja, das gibt es wirklich und schmeckt noch dazu vorzüglich!)

Gelateria Giardino

Wiedner Hauptstraße 55

1040 Wien

1050 – Veganista

Völlig vegan sind die Sorten bei Veganista und mittlerweile gibt es schon ganze sechs Filialen in Wien! Ein extra Highlighlight: die sogenannten „Inbetwiener“ – kleine Eis-Sandwiches mit Cookies und Veganista-Eis!

Veganista

Margaretenstraße 51

1050 Wien

1060 – Eis Greissler

Seit der Eis Greissler im Jahr 2011 seinen Siegeszug in Wien angetreten hat, war der Erfolg nicht mehr aufzuhalten. Köstliches Bio-Eis aus Niederösterreich – jetzt schon in sechs Bundesländern zu haben!

Eis-Greissler

Mariahilfer Straße 33

1060 Wien

1070 – Eissalon De Pellegrin

Nur über den Sommer kommt die italienische Familie De Pellegrin nach Wien, um hier ihre authentisch-italienischen Eiskreationen zu verkaufen. Kein Schnick-Schnack, aber dafür umso besseres Eis!

Eissalon De Pellegrin

Westbahnstraße 7

1070 Wien

1080 – Schelato

Kreative und lustig-bunte Eiskreationen werden auch bei Schelato in der Lerchenfelder Straße verkauft! Hier ist alles hausgemacht, aus natürlichen Zutaten und wird mit einer extra Portion Witz serviert – das ist garantiert!

Schelato

Lerchenfelder Straße 34

1080 Wien

1090 – Vanella

Daniele Valentino ist bei Vanella für die Eiskreationen zuständig. Sein Handwerk lernte er in Neapel, seine Kreativität hat er von den Österreichern – heißt es zumindest! Was bei der Kombination herauskommt schmeckt jedenfalls vorzüglich!

Vanella

Nussdorfer Straße 47

1090 Wien

1110 – Tichy

Was auf keinen Fall fehlen darf: die Eismarillen-Knödel vom Tichy. Knusprig außen, marillig innen und unschlagbar im Geschmack! Aber auch ohne Eismarillen-Knödel ist der Tichy einen Besuch wert!

Tichy

Reumannplatz 13

1110 Wien

1120 – Heiling

Die burgenländische Eismanufaktur machte schon Bio-Eis, da war es noch nicht einmal trendig – das Konzept hat sich bewährt und mittlerweile gibt es schon 10 Filialen. Besonders empfehlenswert ist hier das „Salzburger Nockerl“- Eis!

Heiling

Meidlinger Hauptstraße 72

1120 Wien

1130 – Schoko & Fiocco

Selten bekommt man das Eis so liebevoll serviert wie in der Eismanufaktur Schoko & Fiocco in der Hietzinger Hauptstraße. Kräuter- und Früchte-Kreationen stehen an der Tagesordnung. Wir sagen nur: Zitrone-Basilikum!!

Schoko & Fiocco

Hietzinger Hauptstraße 69

1130 Wien

1140 – Gelateria Mondi

Mitten im Auhof Center erwartet euch die Gelateria Mondi mit täglich frischem und selbstgemachtem Eis, aber auch Kaffee und Tee und was man sonst eben noch so in der Shoppingpause braucht!

Gelateria Mondi

Auhof Center

1140 Wien

1150 – Eissalon Garda

Der Zanoni-Familienbetrieb im 15. Bezirk ist der perfekte Ort für einen nostalgischen Eis-Ausflug. Neben den schmackhaften Standard-Sorten, steht hier auch Eis-Krapfen auf der Karte!

Eissalon Garda

Mariahilfer Straße 140

1150 Wien

1160 – Eissalon Mauß

Eine unglaubliche Vielfalt an Eissorten gibt es auch im Eissalon Mauß, wo schon seit 1969 Eis produziert wird. Perfekt für einen Boxenstopp am Weg auf den Wilhelminenberg!

Eissalon Mauß

Thaliastraße 155

1160 Wien

1170 – Gelateria Arnoldo

Direkt an der Hernalser Hauptstraße an der Station Rosensteingasse (43,9) befindet sich schon seit 1897 die traditionelle Gelateria Arnoldo. Die authentisch-italienischen Eissorten gibt’s drinnen, im Schanigarten oder zum Mitnehmen!

Gelateria Arnoldo

Hernalser Hauptstraße 145

1170 Wien

1180 – Gefrorenes

„Damals“ muss Eis noch besser gewesen sein, als heutzutage, denn bei Gefrorenes wird „Eis wie Damals“ verkauft und das schmeckt wirklich himmlisch! Empfehlenswert sind außerdem die hausgemachten Eclairs, die nicht nur gut schmecken sondern auch wunderschön aussehen!

Gefrorenes

Währinger Straße 152

1180 Wien

1190 – Gelati Da Salvo

Bei Da Salvo kann man durchaus öfter vorbeikommen, denn immer wieder gibt es neue (und limitierte) Sondersorten, die alle paar Tage wechseln. Somit: frisches Eis, kreative Sorten und ein Must-Try!

Gelati Da Salvo

Obkirchergasse 26

1190 Wien

1200 – Polly’s Icecream

Bei Polly am Friedrich-Engels-Platz gibt es (ebenso wie beim Tichy) Eismarillen-Knödel. Aber nicht nur das: auch Zwetschke und Nuss-Trüffel sind im Angebot!

Polly’s Icecream

Friedrich-Engels-Platz 20

1200 Wien

1210 – Eissalon Perugini

Fast so, als würde man bei alten Freunden einkaufen fühlt es sich an, wenn man im Eissalon Pisani-Perugini vorbeikommt. Die Portionen sind riesig und geschmacklich ist das Eis sowieso super!

Eissalon Perugini

Brünner Straße 22

1210 Wien

1220 – Eissalon Eisstanitzl

Wenn man glaubt, es wurde schon alles erfunden, dann irrt man sich: hier gibt es nämlich nicht nur ein im Stanitzl, sondern auch ausgefallene Eis-Cupcakes! Jawohl – sollte man probieren!

Eissalon Eisstanitzl

Stadlauer Straße 9

1220 Wien

1230 – das eis

Mauer ist ohnehin schon der perfekte Ort für einen Tagesausflug – mit einem Zwischenstopp bei ‚das eis‘ am Hauptplatz könnte ein Sommertag nicht besser verbracht werden!

das eis

Maurer Hauptplatz 10

1230 Wien

