Zur Alten Kaisermühle Gutschein

Zur Alten Kaisermühle

Herbstsaison und Ganslessen

Es wird wieder kälter draußen und das Restaurant Zur Alten Kaisermühle ist der perfekte Anlaufpunkt für wärmesuchende Ganslliebhaber. Wir verlosen einen 50,- Euro Gutschein, damit ihr den Herbst so richtig genießen könnt!

Restaurant Zur Alten Kaisermühle

Vom Frühling bis zum Winter tischt man in der Nähe der U1 direkt an der Alten Donau Gegrilltes und Saisonales auf. Das Restaurant Zur Alten Kaisermühle überzeugt mit einer gehörigen Portion Charme und einer Speisekarte, die immer zur Jahreszeit passend erneuert wird. Auch der idyllische Gastgarten und die Innenräume werden je nach Saison gestaltet. Im Herbst lockt das Gansl, Kürbisse und natürlich Wein & Wild.

Für die kalte Jahreszeit

Der Gastgarten des Restaurants ist nicht nur im Sommer schön, sondern besonders auch in der Weihnachtszeit erleuchten Lampions und Lichter den Garten. Bei Punsch und Glühwein kann man sich auch im Freien eine gemütliche Zeit machen und wem’s zu kalt wird, der wärmt sich in der gemütlichen Gaststube. Für Weihnachtsfeiern oder private Feste bieten sich die Räumlichkeiten ebenso an. Damit ihr euch auch selbst überzeugen könnt, verlosen wir einen 50,- Euro Gutschein für das Restaurant Zur Alten Kaisermühle.

Teilnahmeschluss ist der 8. Oktober 2017!

