Zur Alten Kaisermühle – Gewinnspiel

STADTBEKANNT verlost einen 50,- Euro Gutschein des Restaurants „Zur Alten Kaisermühle“.

Ein Geheimtipp an der U1 – das Restaurant Zur Alten Kaisermühle, das mit einem variierenden Angebot, saisonalen Gerichten und der gemütlichen Stimmung im Garten und am Wasser auftrumpft. Zur Herbstzeit in der Alten Kaisermühle stimmen wir uns auf das kältere Wetter ein und verlosen gleich einen 50,- Euro Gutschein, damit ihr selbst hinschauen könnt!

Zur Alten Kaisermühle

Nur ein paar Minuten mit der U1 vom Stadtzentrum entfernt liegt die Alte Kaisermühle. Ein Geheimtipp, wenn es um gegrilltes Fleisch oder Fisch geht. Und ein Restaurant, das immer wieder durch seine Flexibilität überzeugt. Wenn also im Sommer der Schanigarten und frische Salate locken, dann führt uns im Herbst & Winter vor allem die warme Gaststube und das Martinigansl in das Restaurant “ Zur Alten Kaisermühle“. So oder so – ein Besuch ist zu jeder Jahreszeit eine gute Idee!

Herbstschmankerl, Ganslessen und Winterbeginn

Kürbis, Pilze, Kastanien stehen im Herbst auf der Speisekarte. Was uns aber besonders begeistert, sind die Getränke. Schilcher Sturm, Jungwein und ein besonderes Highlight: der „heiße Hugo“. So kann man ganz einfach den Sommer mit in den Winter nehmen! Schon ab 27. Oktober bis 27. November, wird in dem Restaurant „Zur Alten Kaisermühle“ dann Gansl serviert. Und schon ein bisschen vorausgedacht: Winter is coming und deswegen bereitet man sich auch darauf schon vor. Vom weihnachtlich-winterlichen Keksduft bis zum allsonntäglichen Braten – das Angebot wird natürlich wieder an die Jahreszeit angepasst. Wenn man hier eine Feier machen möchte, dann ist das auch ohne Probleme möglich. Weihnachtsfeier im Winter Chalet, Orangenpunsch im Garten und herrliches Ambiente erwarten einen!

Teilnahmeschluss ist der 17. November 2016!

