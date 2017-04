Zuckerlgeschäfte in Wien

Josefstadt Confiserie zur Lerche (c) STADTBEKANN Zohmann

Wiens Bonbongeschäfte

Jeder hat wohl ganz persönliche Kindheitserinnerungen. Doch beim Anblick von bunten Zuckerln, Schokolinsen und Co. fühlen sich die meisten in ihre jungen Jahre zurückversetzt. In Wien gibt es sie noch, die putzigen Geschäfte, die traditionelles Naschzeug herstellen und verkaufen.





Zuckerlwerkstatt

Nomen est Omen! Was die Besucher in diesem Süßigkeitengeschäft erwartet, ist in Farben und Formen kaum zu übertreffen. Zuckerstangen, Lolies oder bedruckte Bonbons lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Des Zahnartztes Leid, der Naschkatze Freud!

Zuckerlwerkstatt

Herrengasse 6-8

1010 Wien

Mo – Sa 10:00 – 18:00 Uhr

Anzinger Hildegard

Die besten Trüffel in der inneren Stadt soll es bei Anzinger geben. Darüber hinaus setzt man auch auch hier auf handgefertigte Produkte mit Tradition. Daneben finden sich ein breites Sortiment an Köstlichkeiten, die momentan schwer angesagt sind: Vegane Pralinen, Fair Trade Produkte, sowie saisonale Köstlichkeiten für laktose- oder glutenfreie Geschmäcker.

Anzinger Hildegard

Albertinaplatz / Tegetthoffstrasse 7

1010 Wien

Mo – Fr 8:00 – 18:30

Sa 9:00 – 18:00 Uhr

So 12:00 – 16:00 Uhr





NOBNOBs – Die Bonbon Manufaktur

Nicht jedes Wiener Zuckerlgeschäft hat eine jahrzehntealte Familiengeschichte hinter sich liegen. Stephan Puticks Idee von NOBNOBs wurde gerade mal vor ein paar Jahren geboren, dennoch erwachen beim Anblick der handgemachten Zuckerl manche Kindheitserinnerungen. Bei der Fantasie bezüglich Optik und Geschmack scheint es hier keine Grenzen zu geben.

NOBNOBs – Die Bonbon Manufaktur

Neubaugasse 80

1070 Wien

Di – Fr 11:00 – 19:00 Uhr

Sa 11:00 – 18:00 Uhr





Dürnberger

Naschkatzen in Neubau kommen im 1936 eröffneten Geschäft mit der Aufschrift “Bonbons” wohl schon beim Blick in die Auslage ins Schwärmen. Berge aus Konfekt türmen sich neben verschiedensten Köstlichkeiten. Man hat das Gefühl, dass es nichts gibt, das nicht in Schokolade getunkt werden kann.

Dürnberger

Neubaugasse 18

1070 Wien

Mo – Fr 9:00 – 18:00 Uhr

Sa 9:00 – 17:00





Confiserie zur Lerche

Seit 1913 setzt man in der Lerchenfelderstraße 112 auf süße Köstlichkeiten. Beim Blick in die Confiserie zur Lerche mag man auch meinen, dass die Zeit stehengeblieben ist. Nostalgisches Inventar und eine bunte Auswahl an zuckersüßen Köstlichkeiten lassen viele Herzen höher schlagen.

Confiserie zur Lerche

Lerchenfelderstraße 112

1080 Wien

Mo – Fr 9:00 – 18:30 Uhr

Sa 9:00 – 14:00 Uhr





Confiserie zum süßen Eck

Gleich an zwei Niederlassungen punktet das “süße Eck” mit Alt-Wiener Süßigkeiten. Über 5.000 verschiedene Köstlichkeiten soll es in den Geschäften am Alsergrund und in Ottakring geben, darunter traditionelle Klassiker wie Krachmandeln, Marzipankonfekt und Schokomaroni.

Confiserie zum süßen Eck

Währingerstraße 65

1090 Wien

Di – Sa 10:00 – 19:30 Uhr

SO – Mo 14:00 – 19:30 Uhr



Maroltingergasse 59

1160 Wien

Di – Fr 9:00 – 18:00 Uhr

Sa 9:00 – 14:00 Uhr

Park Confiserie

Vor süßen Versuchungen ist man auch in Hietzing nicht gefeit. Auf der Hietzinger Hauptstraße findet man ein weiteres Wiener Süßwarengeschäft mit Tradition. Daneben bietet das Sortiment Schokoladen aus aller Welt.



Park Confiserie

Hietzinger Hauptstraße 6

1130 Wien

Mo – Fr 8:30 – 18:30

Sa 8:30 – 18:00







Auf den Geschmack gekommen? Lust auf noch mehr? Torten, Süßes und Konfekt – die Wiener Konditoreien bringen den Himmel auf Erden!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Strudls Dass gerade die Hauptstadt des Apfelstrudels kein eigenes Strudellokal hat, geht eigentlich so gar nicht! Mit Strudls (ja, ohne „e“) in der Siebensterngasse hat sich

Orientalisch Essen in Wien Die geheimnisvolle Magie aus 1001 Nacht kann man in Wien an vielen Orten erleben!

Konditoreien in Wien Torten, Süßes und Konfekt - die Wiener Konditoreien bringen den Himmel auf Erden!

« Wohin in Wien 7.4. – 13.4.2017 Heute in Wien: 8.4.2017 »