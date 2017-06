Zuckerkringel Sitzecke (c) STADTBEKANNT Wetter-Nohl

Süßes im 18. Bezirk

Ein märchenhafter Mitbewohner, Bio-Mehlspeisen und kunstvolle Kekse haben sich in Gersthof im charmanten Café Zuckerkringel angesiedelt!

Marzipan

Vor wenigen Wochen haben wir nach dem Ort eines „Marzipan-Schildes“ im Zuge unseres Freitagsfundstück-Gewinnspiels auf Instagram gesucht. Als ich aber kürzlich wieder an der Gentzgasse 127 vorbeifuhr, war das Schild nicht mehr da. Denn da hinter den mintgrün eingerahmten Fenstern geschieht wahrlich Märchenhaftes!

Schauspielerin, Mutter, Lehrerin, Konditorin

Eigentlich wollte Doris Shanker Konditorin werden. Mit Umwegen über den Film als Kellnerin bei Schlosshotel Orth und die Pädagogik als BE-Lehrerin hat es die dreifache Mutter nun geschafft, sich ihren Traum zu erfüllen. Sie lernte bei Herrn Kienreich, der in eben diesen Räumlichkeiten eine Konditorei betrieb. Nachdem er in Pension ging, war hier zwischenzeitlich das Hill mit einer Patisserie untergebracht. Und nach Monaten des Leerstandes darf sich hier nun die mittlerweile geprüfte Zuckerbäckerin Doris austoben – in ihrem eigenen Café mit Kekswerkstatt.

Mehlspeisen ABC

Von A wie Apfelkuchen bis Z wie Zimtschnecke wird hier eine täglich wechselnde kleine Auswahl feiner Bio-Mehlspeisen, zu fairen 2,20 Euro pro Stück Preisen verkauft, dazu gibt’s besten Bio Kaffee von Suchan. Die Rezepte stammen von der Oma aus Linz und die Hauptzutat ist wohl Liebe, wenn man sich die herzliche Doris so ansieht. Und ganz besonders viel davon steckt sie in ihre Kekse mit Zuckerglasur, die in vielerlei Motiven auch gerne maß-gebacken werden. Erst kürzlich hat sie einen entzückenden Wurstteller mit Hühnerkeulen und Salami für den Fleischer im Grätzel kreiert. In einem separaten Raum, veranstaltet sie auch Kindergeburtstagsfeiern mit Kekse verzieren und Workshops für Erwachsene.

Der Zwerg

Ganz alleine ist Doris hier übrigens nicht eingezogen, denn ein besonderer Mitbewohner haust ebenfalls in dem entzückenden Café mit dem Shabby Chic Interieur. Der Zwerg Franz Zuckerkringel, Doris’ Lieblingsfigur aus einem Buch ihrer Kindheit, wohnt nämlich in der dicken Mauer zwischen Backstube und Kekswerkstatt. Er lässt sich nicht gerne blicken, ist aber sehr schlampig und lässt daher viel liegen. Er übt außerdem fleißig Geige, bäckt Mini-Kuchen für Geburtstagskinder und hinterlässt auch manchmal Mehlspuren. Und damit verzaubert er wohl nicht nur die Kleinen.

Zuckerkringel Gentzgasse 127

1180 Wien

Gentzgasse 1271180 Wien Mi – So 10:00 – 18:00 Uhr

