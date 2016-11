Zsam Zsam Lokal (c) STADTBEKANNT

Miteinander in Meidling

Ein Café, das multinationale Speisen anbietet, orientalisch anmutet und wo man ein bisschen wie im Wiener Kaffeehaus sitzt und bleibt.

Hot Spot Meidling

Wer die U6 bei der Station Niederhofstraße verlässt, befindet sich am besten Wege zum Zsam Zsam. Eine lange Fassade und viele Fenster gebühren Einblick in die gemütliche Welt des Cafés, das in der Vivenotgasse zu finden ist. Wo könnte man ein multikulturelles Lokal besser platzieren als in Meidling? Hier trifft Wien auf den Orient, Quesadillas auf Couscous und wir auf ziemlich viel Gemütlichkeit.

Warme Farben im Orient

Der Innenraum des Lokals ist in warmen Farben gehalten und die dunkle Einrichtung vermittelt ein orientalisches Ambiente. Natürlich tragen auch die Lampen dazu bei, die viele kleine Lichtpunkte im Raum verteilen. Man kann sich hier entweder an Sitzbänken und Stühlen, aber auch an gemütlicheren kleinen Tischen niederlassen. Das Lokal ist längsgezogen, sodass die eine Seite von Außenfenstern und die andere von einer mit Blumen verzierten Theke eingenommen wird.

Speisen und Gemütlichkeit

Am Speiseplan steht erstmals ein vorzügliches (orientalisches) Frühstück und zur Mittagszeit ein täglich wechselndes Menü. Außer sonntags, da wird sich dem Brunch hingegeben. Und das solltet ihr wenn möglich einmal ausprobieren. Weinblätter, Falafel, gegrilltes Gemüse, Couscous Salat und und und – die Auswahl ist herrlich und wer auf orientalische Gerichte steht, der befindet sich im Schlaraffenland!

STADTBEKANNT

Im Zsam Zsam sitzt man zwischen orientalischen Lichtern und multikulturellen Speisen, verbleibt wie in einem Wiener Kaffeehaus und genießt das Frühstück bis wieder Abend wird. Hier verbinden sich verschiedenste Kulturen zu einem gemütlichen Konglomerat aus Kaffee, Tagesteller und Sitzecken. Ein Hot Spot, der zu Meidling passt und gleichzeitig Wien und den Orient verbindet.

Zsam Zsam Vivenotgasse 8-10

1120 Wien

http://www.zsam-zsam.at/

Vivenotgasse 8-101120 Wien Mo – Sa 9:00 – 21:00 Uhr

So 11:00 – 16:00 Uhr

