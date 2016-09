Xu's Cooking Buddha (c) STADTBEKANNT

Vegetarische und vegane asiatische Küche

Auf der Kaiserstraße im 7. Bezirk findet sich das freundliche asiatische Lokal Xu’s Cooking.

Hier wird ausschließlich vegetarisch & vegan gekocht, was seine Gründe hat. Denn das Lokal selbst gibt für die bewusste Entscheidung zur fleischlosen Küche die Motive Gesundheit, Tierliebe, Naturschutz und Ethik an. Grund genug, sich das Xu’s genauer anzusehen!

Nachhaltig Asiatisch

Das Lokal Xu’s Cooking bietet eine umfassende Auswahl an vorwiegend chinesischen Speisen, allesamt vegetarisch oder vegan. Trotz der no-meat-policy werden hier aber auch Fleischgerichte zubereitet, nämlich mit Fleischersatz. Liest man also in der Karte “Fisch” oder “Fleisch”, so kann man auch als Veganer unbesorgt zulangen.

Freunde der “fleischlichen Genüsse” kommen im Xu’s ebenso auf ihre Kosten, denn der Fleischersatz kommt geschmacklich recht nahe ans “Original” heran. So schmeckt das Hühnchen süß-sauer auch wirklich so, wie es sollte! Die Speisen im Xu’s sind übrigens alle köstlich und gut gewürzt.

Veggie Mittagspause

Wie viele asiatische Restaurants ist auch das Xu’s Cooking ein Paradies für die Mittagspause: Hier gibt es sowohl ein umfassendes Mittagsbuffet als auch Mittagsmenüs.

Die Mittagsmenüs kommen auf 5,20 bis 6,80 Euro. Inkludiert sind neben der Hauptspeise auch Suppe, Frühlingsrollen oder Salat sowie Reis und Dessert.

Zwischen 11:30 und 15:00 Uhr gibt es außerdem ein Mittagsbuffet. Montag bis Freitag zahlen Personen über 10 Jahre 8,90 Euro, Kinder unter 10 Jahren zahlen 5,90 Euro. Am Wochenende kostet das Mittagsbuffet jeweils 1,00 bis 2,00 Euro mehr.

Auch abseits des Mittagsgeschäfts ist das Xu’s empfehlenswert: Die Gerichte sind überaus schmackhaft, frisch und vergleichsweise günstig. Die volle Speisekarte findet ihr auf der Homepage des Restaurants. In der Karte sind nicht vegane Gerichte gekennzeichnet!

STADTBEKANNT meint

Xu’s Cooking bietet vegane und vegetarische asiatische Küche, die im siebten Bezirk ihresgleichen sucht. Das Ambiente ist freundlich und typisch asiatisch, die Gerichte originell und liebevoll angerichtet. Stößt man in der Karte auf Fleisch und Fisch, so braucht man nicht zu erschrecken – vegan ist hier nämlich fast alles. Bis hin zur knusprigen Ente!

Besonders empfehlenswert im Xu’s ist das ausgiebige Mittagsbuffet, das so manchem schon die Mittagspause schmackhafter gemacht hat. Im Sommer steht den Besuchern darüber hinaus ein hübscher Gastgarten zur Verfügung.

Xu's Cooking Kaiserstraße 45

1070 Wien

Kaiserstraße 451070 Wien Täglich: 11:30 – 15:00 und 17:30 – 23:00 Uhr

