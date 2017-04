Wolfgang Coffee Kaffee (c) STADTBEKANNT Pitzer

Kaffee im 7. Bezirk

Bin ich in einem Café oder einem Modegeschäft? Diese Frage stellt man sich sobald man das Wolfgang Coffee betritt. Allerdings stellt man sich diese Frage auch, wenn man den QWSTION invites Store betritt. Die beiden Institutionen befinden sich nämlich in ein und demselben Raum. Genau das ist auch das Besondere an Wolfgang Coffee.

Shoppen und Kaffee schlürfen

Beim Kaffeetrinken kann entspannt durch den Designershop geschlendert werden. Oder sollten wir lieber sagen, dass beim Shoppen entspannt nebenbei ein Kaffee getrunken werden kann? Keine Ahnung. Ist auch egal – denn genau darum geht es: Hier wurde eine Mischung erstellt von der beide Anbieter profitieren. Die Store Manager und die drei Jungs von Wolfgang Coffee haben sich bei dem Projekt zusammengetan und passen mit dem Ergebnis haargenau in den Bobo-Bezirk Neubau. Das ist ganz und gar nicht negativ gemeint, denn das was die Kultur des modernen Nobelbezirks (auch) ausmacht ist Offenheit, Nachhaltigkeit und Neuheit.

Qualitätskaffee

Zuerst zum Wichtigsten: der Kaffee selbst. Dieser wird liebevoll zubereitet und schmeckt ausgezeichnet. Die hauseigene Standardröstung nennt sich Leitwolf und kann als Espresso-Roast auch in der Packung erstanden werden. Geröstet wird sie von Wildkaffee im bayrischen Garmisch-Partenkirchen. Weiters befinden sich weitere Hausröstungen und Filter-Varianten von Süssmund im Sortiment.

Einmal zum Mitnehmen bitte!

Mit ihrem wechselndem Angebot wollen Gianni Ciaccia, Gilles Reuter und Maximilian Dippold ihren Kunden immer wieder etwas Neues bieten. Sie bemühen sich dabei um Service nach Maß – ob per Handfilter oder mit der monstermäßigen Kaffeemaschine Faema E71. Darum kommen die Kunden auch immer wieder, und sei es nur auf einen to go. Ein Sammelpass spornt dabei natürlich noch zusätzlich an.

Sonst noch was?

Neben Kaffee gibt es auch eine kleine Auswahl an Süßem, wie Croissants oder Muffins. Diese stammen von Konditoreien aus der Umgebung. Außerdem gibt’s Wein vom Weingut Zöchling, Limonaden und wechselnde Craft Beers. Genießen kann man dies alles in heller, netter Atmosphäre an den wenigen Tischen im Geschäftsraum oder im Schanigarten, der im Sommer direkt an der angenehm belebten Ecke Zieglergasse/Westbahnstraße liegt.

STADTBEKANNT meint

Ein cooles Konzept, das perfekt zum Grätzl passt. Denn durch den noblen aber jungen Designershop und das hippe Café wird die Umgebung weiter aufgewertet. Auch wenn man sich die Produkte und Wohnungen in der Gegend nicht leisten kann oder will, so lässt einen die Stimmung der Offenheit doch gerne hierher kommen und das Wolfgang Coffee ist der perfekte Ort um diese zu genießen. Aber auch für einen ausgezeichneten Coffee to go würde sich ein Umweg hier vorbei lohnen.

STADTBEKANNT Jakob Pitzer

Wolfgang Coffee Zieglergasse 38

1070 Wien

Zieglergasse 381070 Wien Di – Fr 8:00 – 19:00 Uhr

Sa 11:00 – 18:00 Uhr

