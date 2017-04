Wohin in Wien 7.4. – 13.4.2017

Donaupark (c) STADTBEKANNT

Picknick im Donaupark, Raritätenbörse, Markterei plus Design!, Salon Albertina | Acting for the Camera, Vollmondlauftreff, Krimitage Wien, TAGebuch Slam, Yoga, Ostermärkte, Flohmärkte uvm. Wir haben die wichtigsten Termine der kommenden Tage im Überblick!

7 APR

2017 Sale STOCKSALE #SHOEFLASH Infos

Markt Pflanzenmarkt – Raritätenbörse – im Botanischen Garten Infos Ostermarkt @Greisslerei8 Infos Charity Ostermarkt Infos Markterei plus Design! Infos

Messe Wiener Kleingarten Messe Infos

Tag Weltgesundheitstag 2017 Infos Krimitage Wien Infos

Film Der große Grant Infos

Party ẄROOM Infos CRZY. | Osterzeit Infos The Dude – Soul, Funk and Groove Infos

8 APR

2017 Markt II. Veganer Ostermarkt 2017 Infos Ostermarkt im Cafe Public Infos AFA Flohmarkt Infos

Frühling DIY Frühlingsfein mit Wild- und Heilkräutern Infos Steinthal Frühlingsfest Infos

Salon Salon Albertina | Acting for the Camera Infos

Tanz Bailaoras Infos

Party GenderCrash 11 Infos NENI ART Collective feat Julian Epok // opening party Infos

9

APR

2017 Sport VCM Training Run Infos Long Run – Wien Infos

Musik W. A. Mozart: Kleine Credomesse, Bach-Choräle Infos

Wissenswertes Offene und kostenlose Rechtsberatung Infos

Freizeit Picknick im Donaupark Infos

Markt Der Riesenkinderflohmarkt Infos

Literatur 40. TAGebuch Slam Wien Infos

10 APR

2017 Führung KLIMT VILLA Infos

Markt Osterbazar in der eckARTkeramik Infos

Film Ein Tapis **Den Tüchtigen gehört die Welt Infos

Sport Yoga in Stadtpark Infos

Musik Wolf People (uk) / Blind Butcher Infos

11 APR

2017 Eröffnung Typedesign Infos

Sport Vollmondlauftreff Infos 4. Wiener Vollmondschwimmen 2017 Infos

Bühne Heast! Hip Hop openStage Infos

Film Matthäus-Passion Infos Der junge Karl Marx Infos

Musik El Greco Tour April 2017 Infos

12

APR

2017 Sport YOGA im Türkenschanzpark Infos

Freizeit It’s alive! – Animation im Ateliertheater Infos

Literatur Lesung mit Hamed Abboud Infos

Musik Von Klassik bis Jazz – Trio und Duos Infos Vita & Virginia Infos

13 APR

2017 Musik MilchbartSession #4 : ONK LOU Infos

Wissenswertes Essbar im April: Grünzeug Infos

Freizeit Abend-Meditation mit Barbara Infos

Party Donnerstag Stadtpark Nacht Infos

