Wohin in Wien 24.2. – 2.3.2017

Auf der Veganmania könnt ihr euch heute durch vegane Köstlichkeiten aller Art schlemmen! Am Abend steht dann der Wiener Flüchtlingsball oder Party in der Grellen

Heute in Wien: 23.2.2017

Schmackhaftes Tikka Masala, Parallel Vienna im Leopold Museum oder Indie-Rock in der Marx Halle? STADTBEKANNT verrät euch, was heute in Wien los ist!