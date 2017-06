Wohin in Wien 2.6. – 8.6.2017

Margareten (c) STADTBEKANNT

Margaretner Filmnächte, Kunsthandwerkmarkt am Spittelberg, Festival der Nationen, VOLXkino 2017, Kino am Dach 2017, The Golden Nights 2017, Flohmärkte uvm. Wir haben die wichtigsten Termine der kommenden Tage im Überblick!

2 JUN

2017 Festival Vienna Shorts 2017 Infos Wiener Festwochen Infos

Film Margaretner Filmnächte Infos

Sport FNS-Wien: Donaupark – Kaisermühlen Infos

Fest Nachbarschaftsfest Ottakring Infos

Wellness Late Night Haircut Infos

Eröffnung Opening Sause: Weinschenke Infos VCBC Grand Opening Weekend Infos

3 JUN

2017 Festival Wir sind Wien. POP UP Konzert der mdv. Infos

Jubiläum Auf Rädern & Ketten 2017 Infos

Bühne Flamenco – Persischen Bühne Infos

Tanz Tangoloft Milonga Infos

Markt Kunsthandwerkmarkt am Spittelberg Infos

Film Zu Gast im Filmmuseum: Jean-Louis Trintignant Infos

Party Bonanza Festival Preparty: DWIG live! Infos

4

JUN

2017 Brunch Lazy Sunday Indonesischer Benefizbrunch fürs Nuu Infos Hip Hop Brunch Infos

Festival Festival der Nationen Infos poolbar-Festival Wien Infos

Picknick Stadt als Queer – Picknick des Verlernens #3 Infos BierIGes Pfingstpicknick Infos

Flohmarkt Großer Atelier und Kostüm Flohmarkt Infos

Film Les Nuits En Or / The Golden Nights 2017 Infos

Freizeit Geschichten & Cafe Infos

Bühne Deichkind – Wien – Rock in Vienna Infos

5 JUN

2017 Eröffnung Pflanzen Umtopfstation Infos

Ausstellung 19. Human Nature Infos

Festival Figuren Festival 2017 Infos

6 JUN

2017 Eröffnung Bio Greissler & Bistro Infos Circuit Training Infos

Freizeit Open Nettworking Infos Karls Garten | Tag der offenen Gartentür Infos

Party techno café Infos

7

JUN

2017 Film VOLXkino 2017 Infos

Musik Klangketten – Musik im öffentlichen Raum Infos Lieblingslieder: Konzert- & Filmabend Infos

Im Gespräch Armin Thurnher – der „Falter“ einst und jetzt Infos

8 JUN

2017 Film Die Migrantigen – Kino am Dach Eröffnung 2017 Infos

Workshop DJ Schnupperworkshop für Frauen Infos

Musik Rosengarten-Sturmlicht Infos Weltreise der Musik Infos

