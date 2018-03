Wine Battle (c) Handwerk Restaurant / Arcotel

Weinverkostung im Restaurant Handwerk

Die Veranstaltungsreihe im Restaurant Handwerk hat es ganz schön in sich! Jeden Monat treten zwei Weine gegeneinander an. Das Publikum ist Punkterichter und entscheidet, wer die Wine Battle Trophy gewinnen darf!

Ring frei!

Beim Wine Battle im Handwerk Restaurant im Arcotel Wimberger treten zwei Schwergewichte der Kulinarik und edlen Reben gegeneinander an. Beim kulinarischen Kampf, der sich über fünf Runden erstreckt, werden während des fulminanten 5-Gang-Menüs von Küchenchef Sandro Muffat zwei Speisen sowie zwei Weine pro Gang gereicht. Die Gäste sind Punktrichter und entscheiden über Runden- und Gesamtsieger.

Österreich vs. Italien

In der ersten Runde, die schon am 7. März stattfand, haben sich Österreich und Südafrika einen „Kampf“ geliefert. Diesmal, beim zweiten Termin, am 4. April 2018 um 18:30 steigen Österreich und Italien in den Ring. Die Weine aus den beiden Ländern werden zu jedem der 5 Gänge serviert – man hat also neben dem Wein auch noch die Kulinarik. Der ganze Abend wird moderiert, sodass die Gäste wissen worauf sie achten können! Punkterichter sind ja schließlich die Gäste selbst!

Alles auf einen Blick

Wine Battle

Termine

4. April, 2. Mai, 6. Juni 2018

je um 18:30 Uhr

Preis

59,- Euro pro Person inkl. 5-Gang-Menü, Weinbegleitung, Mineralwasser sowie 1 Glas Prosecco zur Begrüßung

Tickets

Reservierung

event@handwerk-restaurant.at oder +43 1 521 65-923.

STADTBEKANNT

Restaurant Handwerk Neubaugürtel 34

1070 Wien

+43 1 521 65-0

https://www.handwerk-restaurant.at Neubaugürtel 341070 Wien+43 1 521 65-0

