Wild in Wien

Herbst ist Wildzeit: Österreichische Wildspezialitäten sind nicht nur gut – sondern auch gesund – was insbesondere am geringen Fettgehalt der Tiere liegt. In den Herbstmonaten sollte man also auf jeden Fall die Chance nutzen, in Wiener Lokalen die saisonalen Kreationen zu kosten!

In Wien gibt es einige Restaurants und Gasthäuser, die ihre Kartengestaltung stark an saisonalen Produkten orientieren. In Restaurants, die saisonale Wiener oder österreichische Küche anbieten, ist es sehr wahrscheinlich, dass hier im Herbst ab und an Wild auf der Karte steht.

Gasthaus Wild

Wer das Wild schon im Namen hat, der muss gerade zur Wild-Saison auch Wild auftischen. Am Radetzkyplatz lässt es sich ganz gut frühstücken, wie wir finden, aber wer einen schönen Herbsttag erwischt, wird auch zum Wildessen noch im gemütlichen Gastgarten sitzen können. Neben den diversen saisonalen Spezialitäten wie Wild oder Pilzen, gibt es hier grundsätzlich Ur-Österreichische und Wiener Küche.

Radetzkyplatz 1

1030 Wien

Gasthaus Grünauer

Seit etwa 60 Jahren ist das Gasthaus Grünauer schon in Familienbesitz. Der freundliche Wirt Christian Grünauer führt hier Regime und bietet klassische österreichische Küche mit Twist an, wie er meint. Das Ambiente entspricht dieser Philosophie, gleicht es zwar einem klassischen Wirtshaus, ist aber bedeutender luftiger und nicht all zu urig. Wer die Perle entdecken möchte, muss zwischen Burggasse und Westbahnstraße suchen nach dem geschwungenen Seitengässchen! Es wird sich lohnen!

Hermanngasse 32

1070 Wien

Steirereck

Im Steirereck im 3. Bezirk stehen einige wenige Wild-Spezialitäten auf der Karte. Im Streiereck muss man etwas tiefer in die Tasche greifen – das Lokal empfiehlt sich also eher für besondere Anlässe oder ein ausgiebiges Dinner als für einen schnellen Snack zwischendurch. Dafür kocht man hier auf sehr hohem Niveau – so ein Steirereck Wildgericht ist jedenfalls ein Highlight.

Am Heumarkt 3A

1030 Wien

Zum Alten Fassl

Im Alten Fassl wird traditionell aufgetischt und deswegen gibt es hier natürlich auch Wildwochen. Danach wird dem Martinigansl gefrönt. Konkret gibt es bei den Wildwochen zum Beispiel ein Hirschcarpaccio mit gebratenen Pilzen serviert auf Wacholderrahm mit Blattsalat und Preiselbeervinaigrette um 12,50 Euro oder einen gespickten Hirschbraten in Wurzelrahmsauce mit Pilzknödel, Rotkraut und Preiselbeeren. Klingt doch schonmal gut, oder?

Ziegelofengasse 34

1050 Wien

Gasthaus Rebhuhn

Wienerisch und traditionell geht es auch im Gasthaus Rebhuhn in der Berggasse zu. Nicht allzu weit von der Uni entfernt bietet es sich für ein Essen mit dem Herrn Professor an (wir sind hier schließlich in unmittelbarer Nähe des Sigmund Freud Museums unterwegs). Das Gasthaus selbst hat auch schon einige Jahre auf dem Rücken und kann auf sehr authentische Art und Weise von Tradition sprechen. Auf der Speisekarte steht Wienerisches und Saisonales!

Berggasse 24

1090 Vienna

Zur Alten Kaisermühle

Ein Restaurant, das sich regelmäßig neu erfindet und immer eine der Saison entsprechende Speisekarte bereithält. Hauptsächlich gibt es hier Gegrilltes (und im Sommer auch Fisch!), aber der Herbst bringt zusätzliche Highlights: Kürbis, Kastanie, Pilze und wer kann’s erraten – Wildgerichte natürlich! Da lohnt sich auch der etwas weitere Weg mit der U1 hinaus zum Wasser, denn die Speisen und das Ambiente sind hier wirklich vorzüglich!

Fischerstrand 21A

1220 Wien

Jägerhaus

Gleich neben dem Lusthaus im Prater liegt das Jägerhaus. Hier gibt es köstliche Wildgerichte und Wiener Küche für alle, die ein bisschen historische Wiener Luft schnuppern möchten. Die Location ist auf jeden Fall schön, man kann nach dem Speisen auch noch ein bisschen spazieren gehen. Alles in allem geht es im Jägerhaus etwas uriger zu als im edlen Lusthaus, ein Besuch lohnt sich aber sowohl da als dort.

Freudenau 255

1020 Wien

Wild selbst zubereiten

Wo bekommt man Wild für zuhause? In vielen großen Supermärkten (wie zum Beispiel Merkur) kann man Wild kaufen bzw. bestellen. Wer Wert auf große Auswahl und kompetente Beratung legt, ist bei Kriegler Wild gut aufgehoben – hier kann entweder im Webshop oder im Herbst direkt am Hof Wild eingekauft werden. Feldhase, Wildschwein, Reh, Hirsch – hier gibt es unterschiedlichste Wild-Spezialitäten. Auch Straußen-Filet, Wildschwein-Rohschinken, Wildschwein-Salami, Fasanen-Pastete und andere Spezialitäten hat der Kriegler im Angebot. Und damit ihr zuhause dann auch wisst, wie das Wild zubereitet wird, stellt Kriegler eine ziemlich großzügige Rezeptsammlung auf seiner Webseite zur Verfügung – so kann fast nichts mehr schief gehen!

