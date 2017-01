Wiens beste Concept Stores

Supersense Shop (c) STADTBEKANNT

Lange war man als Wiener in den 1990ern auf Mailorder und später dann in Zeiten des Web 2.0 auf Onlineshops angewiesen, wenn man sich nicht von Kopf bis Fuß in Fast-Fashion kleiden und im Einheitslook herumlaufen wollte. Modemetropolenfeeling zu versprühen grenzte schon an eine Sisyphosarbeit.

Da Wien mittlerweile zum Glück mehr als nur schnöde Modeketten und Kaufhäuser mit der Zielgruppe 40+ Generation zu bieten hat, wollen wir euch unsere Lieblingsshops vorstellen und haben eine kleine Liste für euch zusammengestellt.

Supersense

Im Supersense darf man neben Kaffee auch in die Welt der Polaroids und der alten Technik eintauchen. Zwischen Kameras, Druckmaschinen und Lampen kann man in dem Denkmal-geschützten Dogenhof-Gebäude seinen Kaffee schlürfen, frische Köstlichkeiten genießen und was noch viel wichtiger ist: Selbst aktiv werden. Denn die Sinne sollen im Supersense aktiviert werden und auch zum Einsatz kommen. Sehen, hören, fühlen und schmecken könnte man auch frei übersetzen und hieße in diesem Fall: Polaroids, Vinyl, Kalligraphie und Kaffeehaus. Ein absolutes ‘must sense’ Café.

Supersense

Praterstraße 70

1020 Wien

Song

Für einen Einkaufsrausch im Conceptstore von Myung Saba-Song fliegt die Kundschaft schon mal ein. Der Grund: Hier im Song findet man Mode von Dries van Noten und Christopher Kane oder auch Möbel von Piet Hein Eeek und Lobmeyr. In der angeschlossenen Galerie zeigt die Inhaberin wechselnde Kunstausstellungen. Wer diesem Laden einen Besuch abstattet der merkt, dass man hier nicht nur Mode zum Anziehen bekommt, sondern auch Kunst fürs Auge!

Song

Praterstraße 11-13

1020 Wien

more inside

Wer beim Friseurbesuch gerne einmal tanzen möchte, der ist im more inside concept store gut aufgehoben. Denn hier handhabt man das wie in Italien. Man kommt nicht nur her um eine Frisur zu bekommen, sondern um Leute zu treffen, Kaffee zu trinken, zu tratschen, Musik zu hören und zu tanzen. Die Kleider der Boutique stammen natürlich auch alle aus Italien und bilden eine gute Mischung aus bekannten Marken, wie Valentino oder Emma&Gaia und jungen Designern.

more inside

Schmalzhofgasse 13

1060 Wien

Addicted to Rock Store

Dem Rock verschrieben – auf allen Ebenen. Im Addicted to Rock Store am Getreidemarkt ist von Fashion über Interior und Musik alles so, wie es ein Rocker haben möchte. Befindet man sich hier drinnen, dann weiß man gar nicht wo man zuerst hinschauen soll. Der hintere Teil des Concept-Stores beheimatet Fashion und Accessoires, der vordere Teil einige Bartische und Sofas. Bier trinken und danach ein bisschen durch die Sachen schmöckern? Tolles Konzept wie wir fnden!

Addicted to Rock Store

Getreidemarkt 11

1060 Wien

uppers & downers

Auf zwei Räume verteilt, baumeln die Kleider auf lässigen Stangen von der Decke. Kleine Accessoires, glitzernde Spezialitäten und funky „Gebrauchs“gegenstände vermischen sich in den Regalen. Im uppers&downers ist für Individualisten oder Leute, die nach einem lustigen Geschenk suchen ganz bestimmt etwas dabei. Immer wieder eine Überraschung!

uppers & downers

Burggasse 46

1070 Wien

Lieblingsplatz

Wer auf der Suche nach alltagstauglicher Mode mit gewissen Extras ist, der ist im Lieblingsplatz richtig. Hier liegt der Fokus auf Nachhaltigkeit und Regionalität. Seit 2016 wird hier die Marke Maronski vergünstigt angeboten – Lieblingsplatz als Outlet Store sozusagen. Dass der Lieblingsplatz zurecht seinen Namen bekommen hat, zeigt sich bereits beim Eintreten in das Geschäftslokal in der Stiftgasse. Abgetretener Holzboden, gemütliche Vintage Möbel, Wiener Zuckerln und Kaffee aus der Blümchentasse vom Flohmarkt. Und bestimmt hört man sie sagen „Das hier ist mein Lieblingsplatzerl!“

Lieblingsplatz

Stiftgasse 11

1070 Wien

Radio – The Labelbar

Wer von Berlin nie genug kriegen kann, der sollte in die Neustiftgasse pilgern. Radio – The Labelbar hat sich dem angesagten Berliner Lifestyle verschrieben: Deko und Inventar kommen vom Flohmarkt, in die Getränkekarte haben sich Astra und Berliner Kindl eingeschlichen. Und wochends kann man auch tanzen, wenn die Bar ihre Pforten bis 4 Uhr geöffnet hält. Radio – The Labelbar versteht sich als Concept-Store und so gesellt sich zu den leckeren Drinks Mode angesagter europäischer DesignerInnen. Man verspricht: Nächte wie in Kreuzberg und Chillen wie am Prenzlauer Berg.

Radio – The Labelbar

Neustiftgasse 38

1070 Wien

STADTBEKANNT meint

Wer auf alternatives Shoppen steht, der ist bei den Wiener Concept Stores genau richtig. Einkaufen wird hier zu einem richtigen Erlebnis. Die Shoppingtour wirkt ungezwungen, weil man neben dem Shoppen auch Cafe trinken, Kuchen essen oder Bier trinken kann. Der hippe Wiener und die hippe Wienerin gehen zum Concept Store und nicht in den 08/15 Laden von nebenan. Wir wünschen fröhliches Einkaufen abseits der ausgetretenen Shoppingpfade!

