Wienerisch - Schas (c) STADTBEKANNT

Schimpfen kann man lernen

„Wos Sie da sogn, is a aufglegter Schas!”

„Wos redt der so gscheid daher – Schas mit Quastln, wann’st mi frogst.”

„Des interessiert mi so vü wia a Schas im Woid.”

Mundl Sackbauers Art zu sagen:

„Sie reden gequirlte Scheiße!”

„Was redet er so obergescheit – Furz mit Quasten, wenn du mich fragst!”

„Das interessiert mich so sehr wie ein Darmwind im Walde.”

Mit dem Oasch und seinen Funktionen schimpft sich’s gut, so viel steht fest. Auch der Schas – gut Wienerisch für eine anale Lautäußerung mit unguten olfaktorischen Nebenwirkungen – steht hoch im Kurs. Der Schas bezeichnet allerdings nicht nur grausliche Darmwinde („Er hot an Schas lossn.”), sondern auch Dinge, die absolut sinnlos, dumm, unwichtig oder gering sind – siehe Ausrufe wie:

„A so a Schas!” „So ein Schwachsinn!”

„Des kost an Schas.” „Das ist ohnehin recht günstig.”

„Des geht di an Schas on.” „Das hat dich nicht zu interessieren.”

Wer an Schas redet, redet gleichermaßen an Topfn („einen Quark”), also ungeheuerlichen Unfug

Der Schas im Woid (Lat. flatus in silva) benennt ein Ereignis, das etwa so erwähnenswert ist wie ein Furz im Walde.

Sich an Schas eintretn bezeichnet ein unliebsames Ereignis mit Folgen.

Praktischer Guide

Schimpfen kann man lernen. Wer in Wien wohnt, muss das sogar gewissermaßen tun, um den Alltag unter lauter Deppaten zu bewältigen. Aus diesem Grunde entstand dieser Guide, der einem jenes Wissen vermittelt, das man zum Überleben einfach braucht. Ob universelle Schimpfwörter, kulinarische Schmähungen oder richtig derbe Flüche – all das ist in dem STADTBEKANNT-Guide Schimpfen wie ein echter Wiener enthalten und wartet nur darauf, entdeckt zu werden.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Buchtipp: Freud und das Politische Wohin in Wien 2.6. – 8.6.2017 »