Wienerisch - Goschn (c) STADTBEKANNT

Mundwerkbezogene Wörter und Schmählichkeiten

„Gusch, du großgoscherter Wappla!”

„Halt den Mund, du vorlauter Idiot!”

Dem Klischee entsprechend ist der gstandene Wiener Meister darin, dem Gegner in einer Auseinandersetzung eine ordentliche Goschn anzuhängen („verbal zu provozieren bzw. zu beleidigen”). Wie das klingen kann? Etwa so:

„Hoit de Pappn, goscherter Bua.” „Halt den Mund, junger Maulakrobat.”

„I hau da glei ane in de Goschn.” „Ich hau dir gleich eine aufs Maul.”

„Sei gusch, Wappla.” „Sei still, Trottel.”

„Heast, Großgoschata, hoits zam.” „Halt die Fresse, du Großmaul.”

Als Synonyme für den Mund können demnach zwei Wiener Wörter identifiziert werden: die Goschn und die Pappn. Beide werden im Schimpfwortkontext ähnlich verwendet wie die bundesdeutschen Äquivalente Maul und Fresse – nur eben um ein Vielfaches kreativer. So gibt es zur Goschn auch Adjektive – goschert („frech”, „vorlaut”) bzw. großgoschert („vorlaut und angeberisch”) – und das Substantiv (Groß-)Goscherter.

Kein Schimpfwort ist hingegen das Zuckergoscherl – viel eher handelt es sich um ein Kosewort für pausbäckige Kleinkinder. Vollbartträger nennt man scherzhaft Pöözgoschn („Pelzgoschen”). Wer sich im Gespräch stets aus allem herauswindet, viel Lärm um nichts macht und somit gekonnt dampfplaudert, wird als Goschn- bzw. Pappnakrobat bezeichnet. Bekommt ein solcher irgendwann einmal Zahnweh, geht er zum Pappnschlosser („Zahnarzt”).

Über den Besuch bei demselben, seine unhöflichen Assistentinnen und die vermutete Liebschaft zwischen dem verheirateten Herrn Doktor und seiner Sekretärin zerreißn si sogenannte Bassenatratschn gern de Pappn. Zur Erklärung: Eine Bassena war eine öffentliche Wasserstelle im Haus, an der die Parteien jedes Stockwerkes sich das Wasser für die Wohnung holen konnten. Natürlich kam es da des Öfteren zu Wartezeiten – und zu eifrigem Austausch von Klatsch und Tratsch. Viele ältere Zinskasernen („Substandard-Wohnhäuser”) in Wien haben übrigens nach wie vor Bassenabecken, einige wenige sind noch in Betrieb.

Die Spezies der Bassenatratschn ist allerdings nie ausgestorben. Meist sind es ältere Damen, die einem, ganz um das Wohl des Gesprächspartners besorgt, Details aus dem Privatleben der Nachbarn, politische Verschwörungen und ähnlich Spannendes genau erläutern müssen. Und dabei noch glauben, dass das Gegenüber tatsächlich interessiert ist.

Zuletzt noch einige Redewendungen rund um die Goschn, die nicht aus dem Wienerischen wegzudenken sind:

„Bei dera muaßt de Goschn extra daschlogn.” – Wenn diese Person einmal stirbt, muss man das lose Mundwerk separat umbringen = diese Person ist extrem schlagfertig und redet viel

„si de Goschn zerreißn über …” – ablästern / tratschen über …

„jemandem eine Goschn anhängen” – jemanden gekonnt provozieren oder beleidigen

„Hände foitn, Goschn hoitn.” „Hände falten, Mund halten” – ironische Anspielung auf sinnbefreite (kirchliche oder politische) Dogmatik

Praktischer Guide

Schimpfen kann man lernen. Wer in Wien wohnt, muss das sogar gewissermaßen tun, um den Alltag unter lauter Deppaten zu bewältigen. Aus diesem Grunde entstand dieser Guide, der einem jenes Wissen vermittelt, das man zum Überleben einfach braucht. Ob universelle Schimpfwörter, kulinarische Schmähungen oder richtig derbe Flüche – all das ist in dem STADTBEKANNT-Guide Schimpfen wie ein echter Wiener enthalten und wartet nur darauf, entdeckt zu werden.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Wienerisch: A so a Schmarrn! Die hohe Wertschätzung des Schmarrns in den Küchen Österreichs war nicht immer gegeben.

Wienerisch: Extrawiaschtln Die Wuascht gehört nicht nur beim Essen zum Standardrepertoire, sondern hat auch sprachlich zahlreiche Spuren hinterlassen.

Die Tschuschn Wenn Wiener jemanden abfällig Tschusch nennen, meinen sie damit einen Menschen ausländischer Herkunft - vor allem einen, der aus den Balkanstaaten stammt.

« Radlfreuden in Margareten Heute in Wien: 7.4.2017 »