Wienerisch: Bagage

Der Wiener nennt seine eigene Familie bzw. Verwandte, mit denen er sich schlecht versteht, gerne Bagage.

Sagt also jemand: „Naa, de ganze Bagage lad’ ma net ein”, so ist anzunehmen, dass betreffende Person nicht allzu erfreut ist von der Vorstellung, die lästige, lärmende und möglicherweise streitende Großfamilie in ihrer Gesamtheit bei sich daheim bewirten zu müssen.

Ebenfalls, wenn auch seltener, wird für die Familie das Wort Packlrass (von Packl = „Bündel”, packln bzw. si auf a Packl haun = als Gruppe kriminelle Ziele verfolgen, paktieren) verwendet. Es ist bedeutungsverwandt mit Lumpenpack, Gsindl und Bagage, impliziert jedoch Blutsverwandtschaft.

Ein gutes Beispiel für die Verwendung dieses Wortes findet sich in Kurt Sowinetz’ Version von Beethovens „Ode an die Freude”, auch als Europahymne bekannt:

„Olle Menschn san ma zwider,

I mecht’s in de Goschn haun.

Mir san olle Menschn zwider,

in de Goschn mecht i’s haun.

Voda, Muada, Schwesta, Bruada,

und de ganze Packlrass.

Olle Menschn san ma zwider,

wann i Leit siach, geh i haß.”

(Kurt Sowinetz: „Alle Menschen san ma zwider”, 1972)

