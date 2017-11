Wiener Würstelstände (c) STADTBEKANNT

Deftiger Genuss für Zwischendurch

Bis vor wenigen Jahren hatte man bei knurrendem Magen und zu später Stunde in Wien kaum eine andere Wahl, als den Gang zum nächsten Würstelstand anzutreten. Obwohl es mittlerweile auch andere Optionen gibt, schlägt doch nichts die Atmosphäre einer illustren Runde am Würstelstand, wo sich der Herr Doktor mit dem Bauarbeiter auf Augenhöhe über Gott und die Welt unterhält. Bei der Auswahl der Wurst scheiden sich die Geister allerdings genauso wie bei der Zubereitungsweise: Debreziner, Frankfurter oder Burenheidl? Gekocht oder doch lieber gebraten? Eher fernhalten sollte man sich von den Ständen, bei denen die Würstel stundenlang im alten Öl liegen, bis sie endlich von einer gnädigen hungrigen Seele von ihrem Leid erlöst werden. Wobei: In der Fettn (betrunken) ist es auch schon wieder wuascht (egal), welche wie fettige Wurscht man isst.

Beim Würstelstand bestellen wie ein echter Wiener

Obwohl manche beim Wort „Würstelstand” als erstes an einen Hotdog denken, bestellen hauptsächlich Touristen und betrunkene Jugendliche ihre Wurst in einem meist letscherten (labbrigen) Stück Weissbrot. Echte Wiener lassen sich die Wurst aufschneiden und essen sie gepflegt mit einem Stück Schwarzbrot oder einem Semmerl (Brötchen) und natürlich einer Portion scharfem oder süßem Senf. Um das Kommunizieren und Bestellen am Würstelstand zu erleichtern, gibt es im Folgenden eine kleine Wiener Würstelstand-Vokabelübersicht. Aber Achtung: es wird gemunkelt, dass so mancher Würstelstand-Mitarbeiter selbst gar nicht aus Wien kommt und daher vielleicht nicht alle genannten Ausdrücke kennt …

B

Beuschelreisser, m „Lungenzerstörer”, starker ungefilterter Tschick

Blechweckerl, n Dosenbier

Bluat, n Ketchup

Bugl, m „Buckel”, Scherzerl, Brotanschnitt

Burenheidl, n / Klobasse, f Burenwurst, Wiener Brühwurst-Spezialität

D

Debreziner, f würzige Brühwurst mit Paprika

E

Eitrige, f Käsekrainer

F

Frankfurter, f Wiener Würstchen

G

Glatte, a Poar Wiener Würstchen, ein Paar

Glosaug, n „Glasauge”, Perlzwiebel

G’schissener, f milder Senf, auch als Kremser Senf bekannt

H

habern essen

Haaße, f (heiße) Burenwurst

Hopfenblütentee, m Bier

Hülsn, f Bierdose

K

Kitt, m Brot

Krokodü, n „Krokodil”, Essiggurke

L

Lungentorpedo, n starke Zigarette

O

Ölicher, m „Öliger”, milder Pfefferoni

Oaschpfeiferl, n scharfer Pfefferoni

P

pecken bezahlen

S

Schoarfer, m (scharfer) Estragon Senf

Siasser, m (milder) Kremser Senf

si üwa de Heisa haun „einen Abgang machen”, (heim)gehen

T

Tschecherant, m Trinker, häufig an Würstelständen anzutreffen

Tschopperlwossa, n alkoholfreies Getränk, wörtlich für „Tschopperl” (Depperl und kleine Kinder)



„A Eitrige und a 16er Blech!”

Klassisches Würstelstand-Menü, bestehend aus einer Käsekrainer und einer Dose Ottakringer Bier. Wird allerdings nur von Touristen auf diese Art und Weise bestellt; echte Wiener wurden in freier Wildbahn noch nie dabei ertappt, diesen Satz auszusprechen.

