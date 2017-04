Kaiserschmarrn Wiener Küche vegan (c) STADTBEKANNT Noll

Rezepte in der Tradition der k. u. k. Küche

STADTBEKANNT verlost 3×1 Buch “Wiener Küche Vegan”.

Wer in unserem Buch Wiener Küche Vegan nach Rezepten für Tofuschnitzel, Vurst und Co sucht, der wird nicht fündig werden. Was wir jedoch bieten ist ein Streifzug durch die vegane Wiener Küche.

Unsere Rezepte sind kulinarisch anspruchsvoll, wertvoll und ganz einfach nachzukochen. Keine Sorge, auch das Geldbörserl wird nicht mehr belastet als sonst und bei guter Führung durch unser Kochbuch, bleibt einem am Ende des Tages bloß ein zufriedenes, sattes und gutes Gefühl im Bauch zurück.

Ein Muss für alle Fans der veganen Küche und jene, die es noch werden wollen.

Wiener Küche Vegan

Holzbaum Verlag

19,99 Euro

Die Bücher werden zur Abholung im Club der Komischen Künste im MQ bereitliegen!

KOMISCHE KÜNSTE – Shop & Galerie

MuseumsQuartier / quartier21

Museumsplatz 1

1070 Wien

Teilnahmeschluss ist der 10.5.2017!

Wiener Küche Vegan - Gewinnspiel Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 8.4.2017 Strudls »